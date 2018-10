'Orange is the new black' acabarà després de la setena temporada

Una de les primeres sèries originals de Netflix s'acomiadarà el 2019. 'Orange is the new black' acabarà definitivament amb l'estrena de la setena temporada, que estarà disponible per als usuaris de la plataforma per 'streaming' l'any vinent.

El drama carcerari, que es va estrenar el 2013, començava amb l'entrada a la presó de Piper Chapman (Taylor Schilling), una dona de vida estable obligada a complir una condemna de quinze mesos per un error del passat: deu anys abans va transportar una maleta plena de diners generats pel tràfic de drogues, activitat a què es dedicava la seva nòvia, Alex Vause. "Després de set temporades, és el moment de sortir de la presó", ha assegurat la creadora de la sèrie, Jenji Kohan.

En les seves primeres temporades 'Orange is the new black' va seduir la crítica. Al llarg de la seva història ha rebut una vintena de nominacions als Emmy, de les quals n'ha guanyat quatre. De tot el repartiment, l'actriu Uzo Aduba, que interpreta la Suzanne 'Crazy Eyes', és qui més reconeixements ha rebut. Té dos Emmy (un com a millor secundària i un altre com a millor actriu convidada), un Critics' Choice i un Screen Actors Guild.

'Orange is the new black' és, juntament amb 'House of cards' i 'Hemlock Grove', una de les primeres sèries que va produir Netflix quan l'empresa va decidir diversificar la seva activitat i va passar de ser un catàleg de sèries i pel·lícules externes a convertir-se en creadora de contingut propi. A Espanya la sèrie s'emet a través de Movistar+, ja que es va estrenar abans que la plataforma arribés al país, l'any 2015.