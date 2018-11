Els Òscars reinventen el 'late show'

No hi haurà monòleg. No hi haurà entrevistes. No hi haurà taula, ni una tassa amb el logotip del programa. No hi haurà un presentador, sinó dos. No hi haurà pràcticament cap dels elements característics dels 'late shows' televisius, però tot i així Òscar Andreu i Òscar Dalmau arriben a TV3 amb la intenció de fer-hi un 'late show'. "Hem repensat el 'late'", reconeix Andreu. Ara bé, si una cosa no faltarà a 'La nit dels Òscars' és l'humor: "Volem que sigui un espai d'entreteniment amb alegria, mordacitat, causticitat, un cert cinisme, una punta de mala llet i molta intel·ligència", diu per definir-lo el director de TV3, Vicent Sanchis. 'La nit dels Òscars' s'estrena aquest dijous a les 22.40 i s'emetrà cada setmana després del 'Polònia', per completar un 'prime time' dedicat a analitzar l'actualitat des d'un punt de vista satíric.

Per no caure en la reiteració i diferenciar-se dels altres programes de la cadena que també utilitzen la realitat com a matèria primera per a l'humor (com el mateix 'Polònia', del qual tots dos van ser guionistes, o l' 'Està passant', que Andreu va abandonar fa unes setmanes per centrar-se en aquest nou projecte), els Òscars compten amb dues armes. D'una banda, es fixaran més en el que està previst que passi els dies següents que no pas en allò que ja hagi succeït. I, de l'altra, oferiran la seva "visió càustica" sobre els fets.

En aquest sentit, els directors i presentadors del programa portaran a la televisió alguns dels ingredients que han contribuït a l'èxit de 'La competència', l'espai que presenten a RAC1 des de fa deu temporades: els tres guionistes del programa radiofònic (Oriol de Balanzó, Natza Farré i Tomàs Fuentes) formaran part de l'equip de 'La nit dels Òscars' (Farré i De Balanzó hi tindran seccions pròpies), i també hi apareixerà el Mohamed Jordi, "un dels personatges més estimats" de 'La competència', en paraules d'Andreu, que és qui l'interpreta. TV3 el presenta com un "emprenedor català nascut al Magrib" que "té tanta passió pel seu negoci de queviures com per la independència de Catalunya".

Malgrat tot, els responsables del 'late show' també deixen clar que el que faran a TV3 no és una rèplica televisiva de 'La competència'. "Hi haurà el pinyol de l'equip i nosaltres dos, però no podem fer el mateix", remarca Dalmau. El presentador recorda que entre el 2011 i el 2013 el programa de RAC1 ja va tenir una versió televisiva, 'La competència en color', que s'emetia mensualment a 8TV. Aquell format, però, va ser un "experiment" que consistia a "posar càmeres a un programa de ràdio". "Fèiem personatges però sense posar-nos màscares, i es veia que llegíem el guió", explica Dalmau. "Allò estava pensat perquè se sentís per la ràdio. Ara fem un programa pensat per a la televisió", resumeix Andreu.

A banda de les influències del seu propi programa de ràdio, 'La nit dels Òscars' beu també de la "tradició" de 'late shows' de TV3. "No hi volem renunciar", diu Andreu, que cita programes com 'Àngel Casas show', 'Persones humanes', 'Sense títol' o 'Malalts de tele'. El presentador també es refereix als atacs a la llibertat d'expressió que han patit al llarg de la història publicacions catalanes com 'El Papus' o 'El Jueves'. "Som plenament conscients del que implica fer humor a Catalunya. La ironia és l'arma que hem trobat per dir coses que no es poden dir", reflexiona.

El límit són els acudits dolents

De totes maneres, Dalmau deixa clar que l'únic límit que es posaran a l'hora de fer humor són "els acudits mal escrits". "Si està ben construït, el farem", promet. En aquesta línia explica que, igual que a 'La competència', "tot estarà escrit al guió", però amb la porta oberta a improvisar en qualsevol moment. "Venim de l'escola de l'escriptura. No sempre tens el dia tremendament brillant. Pot ser que trobis una drecera o que vegis que el públic reacciona, però quan s'acaba la inspiració divina de la improvisació, sempre pots tornar al guió", diu.

El programa, que durarà al voltant d'una hora i es gravarà en fals directe una estona abans de l'emissió, tindrà unes 150 persones de públic, amb les quals els presentadors interactuaran. Per això Dalmau els demana que hi vagin "mudades".

Entre els col·laboradors de l'espai hi haurà la 'youtuber' Oye Sherman, que farà una "radiografia" de la societat; l'humorista Llimoo, que intentarà contrastar si és cert el que diuen les enquestes; l'actriu Judit Martín ('Polònia'), que interpretarà la responsable del públic del plató, i l'actor Josep Seguí, que cada setmana es convertirà en un personatge d'actualitat per ser entrevistat. A més, hi haurà el Senyor Colom, un titella "irreverent" amb forma de colom missatger que llegirà els missatges "menys elogiosos" sobre el programa que trobi a les xarxes.

De moment estan previstes tretze entregues de 'La nit dels Òscars', però Sanchis no descarta que continuï i fins i tot deixa la porta oberta a convertir-lo en un format d'emissió diària.