El PP i Ciutadans s'asseguren poder escollir el candidat a nou president de RTVE

La mesa del Congrés de Diputats ha aprovat finalment aquest dimarts les bases que han de regular el concurs públic per elegir els membres del consell d'administració de Radiotelevisió Espanyola (RTVE), inclòs el president. El text només ha rebut el vot favorable dels representants del Partit Popular i de Ciutadans a l'organisme, mentre que els membres del PSOE i de Podem han rebutjat participar en la votació.

El motiu del desacord és que el text aprovat preveu que el comitè d'experts que s'ha d'encarregar d'avaluar els candidats estigui format per 13 membres, sis dels quals escollits pel PP, tres pel PSOE, dos per Podem, un per Ciutadans i un altre per "algun grup minoritari". Això suposa que els experts escollits pel PP i Cs tindran majoria en el comitè, de manera que, a la pràctica, tindran capacitat per imposar els seus candidats i vetar la resta.

Tant el PSOE com Podem s'han negat a donar suport a aquesta fórmula, que consideren que no respon a la proporcionalitat parlamentària perquè deixa pràcticament sense veu les formacions amb menys representació. Per quedar aprovades definitivament, les bases han de rebre ara el vistiplau de la mesa del Senat, un tràmit que superaran sense dificultats perquè el PP hi té la majoria absoluta.

Intent fallit per despolititzar RTVE

El Congrés va aprovar al setembre, després de mesos de negociacions, una reforma de la llei de Radiotelevisió Espanyola que havia de servir per despolititzar-la i que preveia, entre altres coses, que els nous membres del consell d'administració s'haguessin de sotmetre a un concurs públic abans de ser escollits pel Congrés o pel Senat. Però el text legal no fixava les bases d'aquest concurs, i donava als partits un termini de tres mesos per redactar-les.

Aquest període es va acabar a final d'any sense que ni tan sols haguessin començat els treballs per definir el mecanisme que havia de guiar el concurs. I finalment al març el PSOE, Podem i Ciutadans van arribar a un acord, amb el suport de la majoria de grups minoritaris, però no del PP. En aquell primer document es preveia que, per cada quatre representants a la comissió mixta de control a RTVE, els partits tinguessin dret d'escollir un membre del comitè d'experts.

Això hauria donat lloc a un comitè d'entre 15 i 17 membres: cinc els hauria escollit el PP, tres el PSOE, dos Podem, un Ciutadans, un ERC, un el PNB, un el PDECat i un altre el grup mixt. Amb aquest repartiment, el PP i el PSOE eren els únics que sumaven la majoria absoluta en el comitè d'experts sense necessitat de comptar amb cap tercer partit. Qualsevol altre pacte hauria requerit el suport, com a mínim, de tres formacions.

El text havia de ser validat per les meses de les dues cambres, i des de llavors el PP (que no té majoria absoluta a la mesa del Congrés, però sí a la del Senat) va bloquejar-ne l'aprovació.

Al maig, la mesa del Congrés, presidida per la popular Ana Pastor, va encarregar als lletrats de la cambra un informe sobre la proposta que s'havia presentat. Com que hi van detectar anomalies, la mesa va demanar als lletrats que les corregissin. Fa dues setmanes, el PP va donar per bona la contraproposta presentada pels lletrats, però la resta de formacions van demanar temps per analitzar-la, i en la reunió de la mesa de la setmana passada el PSOE ja va posar objeccions en el punt que feia referència a la composició del comitè d'experts, de manera que es va tornar a ajornar la votació del text.

A la reunió d'aquest dimarts no estava previst, inicialment, que el document se sotmetés a votació, però s'hi va incorporar dilluns a última hora. Fonts socialistes expliquen que ha sigut Ana Pastor qui, durant la reunió de la mesa, ha forçat la votació sobre aquest punt, malgrat l'oposició del PSOE i de Podem. Els vots favorables dels tres membres del PP i els dos de Ciutadans han sigut suficients perquè el text s'aprovés.

De totes maneres, la llei aprovada al setembre també preveu que, un cop passat el filtre del comitè d'experts, els candidats hagin de ser escollits per una de les cambres (sis pel Congrés i quatre pel Senat), per una majoria de dos terços o, en segona votació, per majoria absoluta si tenen el suport, com a mínim, de la meitat dels grups de la cambra. Això podria dificultar que, en última instància, els candidats proposats pel comitè d'experts acabin sent els escollits, perquè el PP i Ciutadans no sumen dos terços en cap de les dues cambres i només tenen la majoria absoluta al Senat.