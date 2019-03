El PP i Ciutadans van ser els partits amb més presència als 'Telenotícies' entre el setembre i el desembre

El PP i Ciutadans van ser els dos partits amb més temps de paraula als 'Telenotícies' de TV3 durant l'últim quadrimestre del 2018. Ho recull el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en el seu informe sobre pluralisme polític corresponent a aquest període, marcat, entre altres coses, per la commemoració de l'aniversari de l'1-O, la celebració del consell de ministres del 21 de desembre a Barcelona i les negociacions entre el govern català i l'espanyol per establir un marc de diàleg.

Segons aquest estudi, els populars van tenir el 9,9% del temps de paraula en els informatius diaris de TV3, i a la formació taronja li va correspondre el 9,7%. Per darrere se situen la suma del PDECat i Junts per Catalunya (7,8%), ERC (7,6%), el PSC (6,4%), la suma de Catalunya en Comú i Podem (5,6%) i la CUP (2%). A Vox li va correspondre el 2,5% del temps dels 'Telenotícies', mentre que els governs, tant el de Catalunya com l'espanyol, van ser els actors polítics amb més presència: l'executiu presidit per Quim Torra va disposar del 21,2% del temps de paraula i el de Pedro Sánchez va ocupar el 14,6% del temps.

De fet, els dos governs van ser les agrupacions polítiques amb més temps de paraula als informatius dels cinc mitjans analitzats pel CAC (TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, 8TV i TVE Catalunya), i entre els partits el PP es va imposar també en totes les emissores excepte a TVE (on va ocupar el segon lloc, per darrere de Ciutadans), amb una proporció de fins al 14% a 8TV i de l'11,3% a RAC1. Per la seva banda, el partit presidit per Albert Rivera va ser segon als mitjans del Grupo Godó (a més de TV3), mentre que a Catalunya Ràdio va caure a la quarta plaça, per darrere del PDECat/JxCat i ERC.

El CAC va començar a elaborar informes de pluralisme amb periodicitat quadrimestral a principis del 2018 (fins llavors, els feia mensualment). L'anterior estudi, corresponent al període maig-agost, ja va situar el PP i Ciutadans com els partits amb més temps de paraula a TV3.

L'informe també comptabilitza les aparicions de les "entitats vinculades al debat polític", que en general han tingut una presència escassa en els informatius diaris dels mitjans analitzats: entre el 3,9% del temps total de paraula, en el cas de TV3, i l'1,9%, a TVE Catalunya. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural acaparen el 90,5% d'aquests minuts a 8TV, el 73,6% a Catalunya Ràdio i el 61,4% a TV3 (que també va dedicar un 21,7% del temps a l'Associació Catalana pels Drets Civils). En el cas de RAC1, l'ACDC va ser l'entitat amb més temps de paraula, un 31,8%, per davant de l'ANC (28,7%) i Òmnium (27,1%). En canvi, a TVE Catalunya l'organització amb més presència va ser Societat Civil Catalana, que va tenir un 32,8% del temps de paraula, per davant del 23,1% d'Òmnium i del 18,9% de l'Assemblea. SCC també va sortir als mitjans de la CCMA, però el seu temps no va arribar al 5% en cap dels dos casos.

Catalunya Ràdio, la més plural

Pel que fa al nombre d'agrupacions polítiques (és a dir, partits o governs) a qui va donar veu cada mitjà, la xifra més alta és la de Catalunya Ràdio, que va donar veu a 33 grups diferents en els seus informatius. TV3 ocupa el segon lloc, amb 30, per davant de RAC1 (28), 8TV (27) i TVE Catalunya (22). El CAC matisa, però, que els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) tenen uns informatius més llargs que la resta, de manera que és més fàcil encabir-hi una pluralitat més gran de veus.

En aquest sentit, el conseller del CAC Daniel Sirera ha emès un vot particular contrari a l'aprovació de l'informe en què, entre altres coses, considera que "no es pot dir que TV3 és el prestador que més diversitat de veus ha ofert en el període analitzat sense contextualitzar aquesta afirmació". A banda de recordar que dedica més temps als informatius que les altres cadenes, subratlla que tots els mitjans analitzats "donen veu a tots els actors polítics" amb representació al Parlament. "No podem afirmar, com es pot despendre de l’informe, que els altres mitjans analitzats són menys diligents a l’hora de garantir el pluralisme polític", diu Sirera, i detalla que, entre les agrupacions polítiques a les quals ha donat veu TV3, hi ha "un membre de la CORI, un diputat no adscrit de les Corts Valencianes, un diputat no adscrit al Parlament Europeu i un membre del PNB".

Pel que fa a les entrevistes polítiques, qui en va oferir més, i amb més varietat de veus, en els últims quatre mesos del 2018 va ser TV3: se'n van emetre 233, a 35 agrupacions polítiques diferents, amb clar predomini del Govern (amb 40) i, entre els partits, ERC (21), PDECat/JxCat (21) i la CUP (18). Catalunya Ràdio va oferir 119 entrevistes a 26 agrupacions diferents, i RAC1 119 a 24 actors. Segueixen el 3/24 (102 entrevistes a 23 agrupacions), 8TV (62 i 19) i TVE Catalunya (20 i 13). El CAC ha analitzat també els debats polítics emesos en aquest període i conclou que Catalunya Ràdio és qui en va oferir més (10) i amb més diversitat de veus (12), per davant de TV3 (10 agrupacions en 6 debats) i el 3/24 (un debat amb representants de les set forces amb representació al Parlament). TVE Catalunya només va oferir un cara a cara entre Ciutadans i el PSC, i 8TV i RAC1 no en van emetre cap.

Un altre aspecte que l'estudi té en compte és el nombre d'actes de partits o institucions polítiques que s'han emès en directe (íntegrament o en part) en cada mitjà. El 3/24, amb 237, i TV3, amb 138, són, amb molta diferència, els que més en van oferir en els mesos analitzats. En tots dos casos predominen els actes del Govern, seguits dels de l'executiu espanyol, les Corts Generals i el Parlament. Pel que fa als partits, Ciutadans ocupa el primer lloc, amb 14 retransmissions al 3/24 i 7 a TV3.