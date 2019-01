Un exdiputat del PP denuncia a l'Eurocambra que TV3 és una "màquina de picar constitucionalistes"

La presentació de TV3 i, en el seu conjunt, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), com un dels grans responsables del creixement de l'independentisme a Catalunya ha arribat al Parlament Europeu. Aquesta tarda, la comissió de peticions de l'Eurocambra examina si estudiarà dues peticions presentades per dues persones de l'òrbita del PP, que denuncien falta de pluralitat als mitjans públics catalans. Abans, però, els peticionaris, juntament amb l'eurodiputada del PPE Rosa Estaràs, i Beatriz Becerra, eurodiputada d'ALDE, han comparegut en roda de premsa per expressar totes les seves preocupacions i denunciar "l'incompliment de drets fonamentals" provocat per una "falta de pluralitat" i "veracitat" a TV3 i Catalunya Ràdio.

Les dues denúncies que s'estudien aquest migdia a la comissió de peticions han sigut la de l'exdiputat del PP per Girona Sergio Santamaría i la de Cristian Escribano, secretari d'àrea de la junta del PP català. Els denunciants asseguren que la CCMA incompleix l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió perquè vulnera la llibertat de rebre o comunicar informacions o idees sense que hi hagi ingerència d'autoritats públiques i no es respecta el pluralisme. Amb paraules més gruixudes, els denunciants han assegurat que els seus drets a Catalunya es veuen "amenaçats" perquè la televisió pública catalana "menysprea" la meitat dels ciutadans. Així ho ha dit Escribano, que ha assegurat també que a TV3 el monarca "té menys representació que terroristes condemnats" i que es manipulen els nens.

Per la seva banda, Santamaría ha fet servir la seva pròpia experiència com a convidat al programa 'Preguntes freqüents' ('FAQS'), de TV3, i ha explicat que es va sentir en "territori hostil" i, fins i tot, que es va veure exposat a opinions que van afectar la seva "integritat moral". Santamaría ha assegurat que la tertúlia a la qual va ser convidat no era plural i també ha posat com a prova de la falta de pluralisme el fet que no hagi sigut convidat de nou al programa. Durant la Comissió, Santamaria ha assegurat que TV3 és una "màquina de crear independentistes" i de "picar constitucionalistes" i per això ha demanat al Parlament que continuï investigant.

Les eurodiputades que acollien els dos peticionaris en roda de premsa encara han sigut més contundents. Per la seva banda, Becerra ha assegurat que TV3 ha contribuït a generar un "ambient xenòfob" que va "propiciar el cop d'estat", i ho ha comparat, com va fer ahir el ministre espanyol d'Afers Exteriors, Josep Borrell, amb el Brexit: "Recorda l'ambient que va propiciar que els britànics votessin el Brexit, inflant prejudicis amb mentides, desinformació i notícies falses, coses que ens acompanyen des de fa molt temps a Catalunya".

Per què han acudit al Parlament Europeu els peticionaris? Doncs segons ells perquè a Catalunya estan desemparats. Asseguren que ha sigut "molt difícil" fer arribar les seves peticions a Brussel·les i que no poden acudir al síndic de greuges perquè "és clarament independentista". Tot i això, davant la pregunta de per què consideraven que fins ara la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), organisme que té la competència de controlar el sector audiovisual a Espanya, no havia sancionat la CCMA, els ponents no han respost. Tampoc sobre el fet que Espanya no té un organisme independent a escala estatal que exerceixi aquest control.

Les proves i exemples dels denunciants

Per justificar aquestes denúncies, els dos peticionaris han posat sobre la taula un informe del CAC que analitzava les tertúlies emeses entre l'11 i el 30 de setembre del 2017 i en què asseguren que "les proporcions de tertulians al servei de l'independentisme eren del 72%", fent referència al 3/24. Concretament, a les tertúlies de TV3 un 55,4% d'opinions van afirmar que el referèndum era legal i legítim, contra un 38,6% que negaven totes dues coses. El 6,0% restant correspon a opinadors que afirmaven la legitimitat de la votació, però no la seva legalitat. A les de TVE, en canvi, el percentatge de tertulians favorables al referèndum va ser del 2,1%. Tot i això, els ponents no han volgut valorar aquesta xifra, al·legant que la comissió del Parlament Europeu que havia d'investigar la pluralitat a TVE havia sigut bloquejada pel PSOE. La petició sobre TVE es va registrar en temps del govern de Rajoy per part del comitè de treballadors de la televisió pública espanyola, però aquest debat s'ha ajornat perquè un dels peticionaris no hi podia assistir. Estaràs, però, ha insistit que havia sigut perquè el PSOE no vol que s'estudiï ara que el govern és socialista.



També han posat sobre la taula diverses sancions i pronunciaments de la Junta Electoral Central sobre les cobertures de TV3, per exemple, durant la manifestació independentista a Brussel·les. Tot i això han denunciat que el CAC no hagi actuat mai "contra periodistes que són independentistes". D'altra banda, Santamaría també ha assegurat que hi havia hagut treballadors de la CCMA que s'havien queixat de la manca de pluralitat de TV3, tot i que només ha pogut posar com a exemple l'experiodista de TV3 Regina Farré. L'exdiputat del PP per Girona ha assegurat que si no havien pogut portar cap treballador de TV3 a secundar aquesta petició és perquè "hi ha una espiral de silenci" que fa que els periodistes no puguin emetre lliurement les seves opinions, però també perquè "en queden pocs" que no siguin independentistes. Santamaría assegura que els criteris de selecció de personal ja filtren els afins ideològicament als dos grans partits que es reparteixen el pastís de la CCMA, el PDECat i ERC.