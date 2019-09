'Planta baixa', obligat a aturar l'emissió d'avui per problemes tècnics

Uns problemes de so irresolubles han obligat avui a aturar l'emissió de 'Planta baixa', l'espai d'actualitat presentat per Ricard Ustrell que s'emet diàriament a TV3 de 11.50 h a 14.00 h. Pocs minuts després de començar a emetre's, el programa ha hagut d'aturar-se i la televisió pública ha connectat amb el 3/24 i el debat de política general per ocupar el buit. Des de TV3 no s'han donat més detalls sobre la causa dels problemes que han impedit seguir amb el programa.

A través de les xarxes socials, Ricard Ustrell, presentador i codirector del programa juntament amb Xavi Rossinyol, ha demanat disculpes als espectadors i ha assegurat que demà 'Planta baixa' tornarà a l'emissió regular.

Demanem disculpes per les dificultats tècniques de so que ens han impedit continuar el @PlantaBaixaTV3 d’avui. Demà més. Gràcies per la confiança. — Ricard Ustrell (@RicardUstrell) September 25, 2019

Ens sap greu, però per problemes tècnics no podem seguir amb l'emissió del #PlantaBaixaTV3 d'avui. Us demanem disculpes i connectem amb els companys del @324cat per continuar seguint el debat de política general



▶ https://t.co/SRbRGAhbv1 pic.twitter.com/HNVj1GAh2c — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) September 25, 2019

La setmana passada el programa 'Està passant', presentat per Toni Soler, va viure una situació similar. L'emissió del 12 de setembre es va haver d'aturar quinze minuts després que comencés l'emissió arran d'un problema elèctric. El plató es va quedar a les fosques diverses vegades i, finalment, van decidir aturar el programa i fer-ne un de nou excepcionalment el dia següent, que era divendres i normalment s'emet un resum dels millors moments de la setmana.