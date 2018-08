Poca Supercopa d'Espanya als diaris de Madrid

Tothom sap que l’estiu és una època molt dura per als futbolers que, nerviosos i amb mono de partits, segueixen al minut l’actualitat dels fitxatges del seu club i, a les nits, al seu cap es recreen un cop i un altre les evolucions del primer matx oficial, que, per als més supersticiosos, acabarà marcant el destí de tota la temporada. Per això sorprèn que, en un estiu post-Mundial i amb bombes com la marxa de Cristiano a la Juve, el resultat del primer partit oficial de la temporada, la castíssima Supercopa d’Espanya, jugada per a més inri en una antiga plaça espanyola com Tànger (ocupada militarment de 1940 a 1945), hagi merescut tants pocs centímetres quadrats a les portades dels diaris amb seu a Madrid. 'El País' li dedica un sumariet, igual que 'El Mundo', mentre que a 'La Razón' i a l''Abc' el títol guanyat pel Barça simplement no hi apareix. Caldrà esperar a dijous, l’endemà de la Supercopa d’Europa entre l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, per comprovar si es tracta d’una opció editorial, minimitzar l’esport rei a portada, o d’una preferència de club. En concret, una preferència pels clubs de la capital... d’Espanya.

Premsa esportiva

En canvi, 'Marca' i 'As' sí que obren amb la Supercopa, però amb enfocaments molt diferents. Mentre l’'As' pren partit de forma descarada pel Sevilla i titula “Error fatal” (per l’aturada de Ter Stegen en el penal de Ben Yedder), el 'Marca' és molt més equànime i fa un titular enginyós: “Digui 33”, en referència als 33 títols que ja porta guanyats Messi i que el converteixen en el jugador del Barça que més vegades ha aixecat un trofeu. A dins, la cobertura és impecable: hi dediquen cinc pàgines senceres i dues mitges pàgines, amb gran professionalitat. No en va 'Marca' és el diari més venut a Espanya.