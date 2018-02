Polèmica pel 'Salvados' sobre la indústria càrnia

El programa 'Salvados' que es va emetre ahir a La Sexta ha sacsejat l'opinió pública i la indústria càrnia, especialment l'empresa d'embotits El Pozo, per a la qual treballa la granja que es mostrava en el programa, on hi ha porcs malalts.

Jordi Évole i el seu equip es van colar, juntament amb membres de l'entitat @IgualdadAnimal, a la granja en qüestió, que és a Múrcia. Els responsables del programa asseguren que van haver d'entrar-hi de manera furtiva perquè cap firma del sector va voler obrir-los les portes de les seves instal·lacions. El cas és que en la granja mostrada s'hi veien porcs malalts i fins i tot amb malformacions.

“He entrado en muchas granjas y nunca había visto algo así”. @IgualdadAnimal denunció el caso particular de esta granja y les acompañamos a documentarlo. #SalvadosGranjas pic.twitter.com/SYfrFShPdl — Salvados (@salvadostv) 4 de febrer de 2018

Al final del programa, l'equip assegurava que El Pozo no havia volgut respondre a les seves preguntes ni explicar les imatges durant el procés de producció del reportatge. En canvi, durant l'emissió i després del programa la companyia va llançar diversos tuits assegurant que les instal·lacions que havia mostrat Évole eren una "àrea de recuperació sanitària" on hi ha porcs amb malalties que estan en observació per ser tractats o sacrificats i que no entren en la cadena alimentària. Fins i tot han penjat un vídeo en què un responsable de la firma explica els seus arguments.

Nuestro responsable #Veterinario, responde sobre las imágenes que se ven en el programa pic.twitter.com/jqbeGpAgVH — ElPozo Alimentación (@ElPozoAlimenta) 4 de febrer de 2018

Los animales que aparecen en las imágenes del reportaje jamás entrarían en la cadena alimentaria española al contrario de lo que se deja entrever en el programa pic.twitter.com/bqD5dnq66o — ElPozo Alimentación (@ElPozoAlimenta) 4 de febrer de 2018

Tanmateix, la polèmica és imparable a la xarxa. Molts dels usuaris es mostren escandalitzats amb les imatges.

Acabo de ver Salvados y me he quedado horrorizado, pobres animales. Hoy dejo de consumir productos del Pozo. Y me voy a concienciar a no comer carne. — JoanBlanco_78 (@78Joanblanco) 4 de febrer de 2018

Però no tothom ho veu igual. Altres usuaris critiquen Évole i posen en dubte els veritables interessos del programa.

Salvados va en contra el sector cárnico o contra El pozo? Me recuerda a lo del Mercadona, coge casos aislados y los eleva a categoría general. — neuras garcia (@ladyneuras) 4 de febrer de 2018

I n'hi ha que fins i tot hi veuen una lectura política i que arriben a dir que Évole –gens sospitós de defensar la causa independentista– ataca El Pozo per afavorir Casa Tarradellas o "empreses proindependentistes".

¿Es casual que Salvados, del Sr. Évole, cargue contra "El Pozo" y no contra, por ejemplo, Casa Tarradellas? https://t.co/ayMm0HdRMV — Damara de Tabarnia (@damara32511297) 4 de febrer de 2018