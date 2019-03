'Polònia' congela la col·laboració de Toni Albà arran del tuit sobre Inés Arrimadas

El polèmic tuit de Toni Albà en què insultava Inés Arrimadas ha tingut conseqüències més enllà de les mostres de rebuig de TV3 i Minoria Absoluta, la productora de 'Polònia', el programa en què participa l'actor. Arran del malestar causat pel missatge, la productora Minoria Absoluta ha decidit congelar la col·laboració de Toni Albà en el programa. Toni Albà no està contractat per la productora –simplement hi fa col·laboracions quan un personatge requereix la seva presència– i en les últimes tres setmanes no havia aparegut perquè no hi havia cap gag en què hagués de participar.

Diumenge passat, arran del viatge d'Arrimadas a Waterloo, Albà va escriure un tuit en què implícitament qualificava la líder de Ciutadans de prostituta. Arrimadas hi va respondre qualificant el missatge d'"insult masclista repugnant", a més de vincular-lo directament amb TV3 i anomenant-lo "col·laborador estrella". La líder de Ciutadans assegurava que el tuit d'Albà era una mostra de com "l'odi del nacionalisme no té límits".

El tuit d'Albà va incomodar tant la productora com CCMA, que van publicar dos comunicats en què es distanciaven de les seves paraules. En el seu escrit, la CCMA recordava que Albà "no és treballador ni col·laborador de la CCMA, sinó un actor contractat ocasionalment per empreses que treballen per a la CCMA en formats de producció associada", per la qual cosa "les expressions públiques que pugui emetre des del seu perfil personal a Twitter queden fora de l’àmbit d’aplicació del llibre d’estil" de l'ens públic.

Per la seva banda, Minoria Absoluta es desmarcava del missatge d'Albà manifestant que no compartien el contingut del tuit i recordaven que els comptes de Twitter dels actors i guionistes que participen en el 'Polònia' són de caràcter personal. Tot i així, remarcaven que "els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen" amb la seva "manera d'entendre l'humor".

No és la primera vegada que Albà fa tuits controvertits contra Inés Arrimadas. A finals del 2017 li va dedicar un tuit en vers que acabava amb l'expressió "mala puta!". En aquell moment Toni Soler va voler disculpar-se personalment amb Arrimadas i, tot i que no va poder contactar-hi, Ciutadans va informar-lo que es donava per rebuda la disculpa.

Albà demana no fer boicot al 'Polònia'

Aquest matí l'actor ha reaccionat a la decisió de Minoria Absoluta demanant que els espectadors no facin boicot al 'Polònia'. En un fil publicat a Twitter, Albà argumenta que fer-ho "donaria ales a aquelles que volen veure TV3 tancada". En els seus tuits, reivindica el treball de tot l'equip que fa el programa i recorda la gran pressió a la qual estan sotmesos. " No seria just per a la família polonesa que per culpa d’una situació personal meva, els “castigueu” a tots demanant un boicot".

L'actor acaba el seu tuit fent una defensa de la televisió pública catalana i demanant als espectadors que siguin "una pinya" per defensar les llibertats. "Si ens tanquen TV3 voldrà dir que el català, l’educació i tot el demés ja està tancat". "El món no s'acaba per un tuit ni per un sou", remata.

Manuel Valls demanda Albà per injúries

En paral·lel a la polèmica sobre el tuit dedicat a Arrimadas, Manuel Valls, candidat a l'alcaldia de Barcelona, ha anunciat avui que ha presentat una demanda contra l'actor. El polític francès considera que el tuit que va publicar Albà en què deia "MV és un malparit, cuc de claveguera, tros de cagarro i tots els adjectius que es vulgui..." podria incórrer en injúries greus. Valls ha manifestat que si l'actor esborra el tuit s'aturarà l'acció penal contra ell.