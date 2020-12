El Premi Barnils guardona les investigacions sobre el Barçagate i l'explosió de Tarragona

El treball d'investigació de SER Catalunya sobre els negocis del Barça amb l'empresa I3 Ventures i el del diari digital Porta Enrere sobre l'explosió a l'empresa Iqoxe de Tarragona han estat guardonats amb el 6è Premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació, dotat amb 1.500 euros en cada categoria.

Adrià Soldevila, Sergi Escudero i Sique Rodríguez han estat premiats en l'apartat de mitjans d'àmbit nacional per la informació publicada el 17 de febrer al Què t'hi jugues de la SER Catalunya que va destapar els negocis del Futbol Club Barcelona amb l'empresa I3 Ventures per crear estats d'opinió favorables a la junta directiva. El cas , fet públic al febrer dins de la secció La llotja del programa esportiu de SER Catalunya, va tenir gran impacte en l'opinió pública i actualment l'està investigant la justícia. Aquesta és, de fet, la primera vegada en les sis edicions del premi del grup de periodistes Ramon Barnils que es guardona una investigació d'un mitjà radiofònic, i també la primera que es premia un treball de periodisme esportiu.

Per la seva banda, Rafa Marrasé, de Porta Enrere, ha estat premiat en la categoria de mitjans d'àmbit local per la investigació arran de l'explosió l'empresa química de Tarragona Iqoxe. La peça argumenta com es va "obviar" la perillositat del gas alliberat per l'explosió quan no se'n tenien dades ni recursos per analitzar-lo. És la segona vegada que Marrasé guanya el Premi Ramon Barnils: l'any 2017 va ser guardonat per una investigació sobre l'empresa d'aparcaments municipals de Tarragona.

A causa de la pandèmia, els premis han substituït la tradicional gala de lliurament per una videoconversa entre el president de l'entitat, Ferran Casas, i els guanyadors.

El premi Barnils d'enguany ha comptat amb un jurat format per Mònica Lablanca, directora dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallès (Cugat.cat); Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Isabel Serrano, representant de l'AMIC i coordinadora del diari 20minutos; Barbara Villuendas, professora de periodisme a la Universitat Jaume I de Castelló; Laura Cortés, periodista de l'ACN a Lleida; David Miró, subdirector de l'ARA, i Ferran Casas, president del Grup de Periodistes Ramon Barnils.