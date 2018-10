Els Print Innovation Awards premien l’ARA per partida doble

“M’exalta el nou i m’enamora el vell”, deia J.V. Foix, i la directora de l’ARA, Esther Vera, sempre hi afegeix que a “l’ARA es fa vell periodisme amb noves eines”. Dimarts, a Berlín, en el marc de la trobada internacional d’editors de premsa, l’Associació Mundial de Diaris i Editors de Notícies (WAN-IFRA, per les seves sigles en anglès) va reconèixer la innovació que es fa en el diari en paper. En concret, l’associació va entregar el guardó d’or dels Print Innovation Awards en la categoria d’edicions especials als diaris comissariats per artistes i el guardó de plata, en la mateixa categoria, als diaris dedicats al còmic. Aquests premis van rebre més de 54 candidatures de 19 països diferents.

540x306 La gala d’entrega dels premis, a Berlín / ARA La gala d’entrega dels premis, a Berlín / ARA

Des de l’any 2011, l’ARA ha fet quatre edicions especials relacionades amb el món de l’art. La primera edició va ser el 9 d’octubre del 2011, quan tot el diari va estar il·lustrat per obres de Joan Miró. Totes les imatges van ser cedides pels hereus i la Fundació Miró de Barcelona amb motiu de l’exposició més ambiciosa del pintor català dels últims 50 anys. El 6 de maig del 2012 va ser el torn de Miquel Barceló. En aquella ocasió el diari es va centrar en les obres africanes de l’artista, que també va fer dibuixos per a l’ocasió a la mateixa redacció del diari. Aquestes edicions sempre van acompanyades d’un dossier que se centra en algun aspecte relacionat amb l’obra de l’artista, i la resta d’informacions del diari van il·lustrades amb obres de l’autor que poden tenir algun vincle amb el tema. “És molt diferent fer un diari amb obres d’un artista mort, com Miró, o fer-lo amb la col·laboració d’un artista en actiu, com en el cas de Barceló o Perejaume, perquè aleshores tot el diari es converteix en una obra en si mateix”, explica Catalina Serra, subdirectora de l’ARA i responsable d’aquestes edicions especials juntament amb la directora d’art, Cristina Córdoba.

El 5 d’octubre del 2014 l’ARA va fer una edició especial il·lustrada amb obres dels segles XIX i XX que formaven part de la nova col·lecció permanent del Museu Nacional d’Art de Catalunya. L’última de les edicions especials dedicades a l’art es va fer el 12 de març del 2017, quan el diari, de la mà de Perejaume, es va plantejar com un projecte artístic en si mateix. “En aquella ocasió vam fer un pas més; hi havia obres de l’artista, algunes de les quals van ser fetes expressament per a aquella edició, però el gruix de les il·lustracions estaven fetes pels fotògrafs del diari seguint les indicacions de Perejaume, que va actuar com a comissari”, explica Serra.

Periodisme dibuixat

L’altre guardó per a l’ARA va ser pels diaris dedicats al còmic. Una edició especial que s’ha fet cada any des de l’any 2016, coincidint amb la celebració del Saló Internacional del Còmic a Barcelona. El 7 de maig del 2016 es va fer la primera edició. Sota el títol “I ara què?” tot el diari va estar il·lustrat pels dibuixos que reconeguts ninotaires van fer per acompanyar les notícies. Els dibuixants es desplacen fins a la redacció del diari per fer els dibuixos a la vegada que els redators escriuen les notícies. Aquestes edicions especials també han sigut coordinades per la subdirectora Catalina Serra, la directora d’art, Cristina Córdoba, el dibuixant Manel Fontdevila i el redactor de Cultura Xavi Serra.

L’1 d’abril del 2017, el diari especial del còmic es va centrar en la censura. “En aquella ocasió vam fer un pas més i vam utilitzar el llenguatge del còmic per explicar algunes de les informacions”, relata Catalina Serra. Fins a 32 dibuixants van col·laborar en aquella edició, la portada de la qual va anar a càrrec de Max.

L’última edició del diari dedicat al còmic va ser el 14 d’abril d’aquest any, quan el diari va incloure sis reportatges fets íntegrament amb vinyetes. Com en les ocasions anteriors, totes les il·lustracions van ser fetes per ninotaires. El tema de la portada va ser la Segona República. Coincidint amb el 87è aniversari de la proclamació de la Segona República, l’ARA va recordar l’efemèride amb un dossier en forma d’historieta dibuixat per Manel Fontdevila a partir del guió del periodista Toni Soler. Diaris de col·leccionista fets amb vell periodisme però amb noves eines.