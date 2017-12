Puigdemont firma l'entrevista electoral més vista a TV3

L'entrevista electoral de TV3 a Carles Puigdemont va aplegar 644.000 espectadors de mitjana –i un 23,4% de 'share'–, la qual cosa la converteix, de llarg, en la més seguida del cicle que aquest dissabte tancava el canal públic català. El candidat de Junts per Catalunya va superar netament el segon classificat, que va ser Miquel Iceta, amb 390.000 seguidors i un 13,4% de quota de pantalla. Marta Rovira ha estat tercera, amb 340.000 televidents i un 13,5%, mentre que Inés Arrimadas, en quart lloc, va enganxar 311.000 espectadors (10,6%).

Per la cua, el popular Xavier García Albiol va ser el que menys interès va suscitar entre l'audiència de TV3: només van veure'l 251.000 persones, amb un 'share' del 7,8%. Va quedar per sota tant del cupaire Carles Riera (305.000 i 9,6%) com de Xavier Domènech (309.000 i 10,7%).