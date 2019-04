RSF registra 40 atacs a periodistes a Catalunya en els últims 18 mesos

L’organització Reporters Sense Fronteres (RSF) assegura que en els últims 18 mesos ha registrat 40 atacs a periodistes a Catalunya i que aquests inclouen des de insults fins a agressions físiques. RSF va donar aquesta dada en el marc de la presentació de la classificació mundial de la llibertat de premsa, que cada any analitza la situació a 180 països.

No és la primera vegada que RSF centra la seva atenció en Catalunya: l’any passat ja va alertar que l’1-O havia generat un ambient “asfixiant” pels periodistes i María Dolores Massana, expresidenta de l’entitat, va denunciar en un article publicat a l’ABC que diversos corresponsals estrangers havien patit ciberassatjament per part del moviment independentista. Posteriorment, però, alguns dels periodistes citats van desmentir a Massana assegurant que havia tergiversat els seus comentaris.

Enguany l’organització torna a insistir en què “l’extrema polarització” de la política catalana ha contagiat als mitjans de comunicació i que “els periodistes s’han convertit en una de les principals víctimes de les hostilitats”. Tot i així, asseguren que hi hagut una “clara millora de la situació” que, en la seva opinió, era “molt tensa”. Amb tot, l'organització situa Espanya en la posició 29 de la classificació mundial de la llibertat de premsa, una lleugera millora respecte el 2018, quan va quedar en el lloc 31. Tanmateix, RSF assegura que aquest ascens "no representa una millora absoluta, si no un deteriorament" relativament inferior respecte els seus veïns de classificació.

L'informe de RSF també fa menció a la reforma de RTVE aprovada el 2017 i que, segons indiquen, tenia com objectiu acabar amb la manipulació de Mariano Rajoy. L'organització assegura que la reforma era "una bona noticia" per a la llibertat de premsa a Espanya, però han lamentat que encara no s'hagi posat en marxa degut a la falta d'entesa entre els diferents partits polítics.

Finalment, l'organització recorda que el 2018 es van dictar condemnes per delictes com apologia del terrorisme, insults a la corona i ofensa "als sentiments dels membres d'una confessió religiosa", fet que ha creat un "clima perjudicial" per a la llibertat de premsa.

La llibertat de premsa empitjora a Amèrica Llatina

Pel que fa al panorama internacional, RSF assenyala que Veneçuela, Brasil i Nicaragua són els països que han registrat una major degradació de la llibertat de premsa durant el 2018. L'organització també inclou entre els països en una situació perillosa Mèxic i Cuba.

Per a l'organització, la "deriva autoritària" del govern de Nicolás Maduro apropa Veneçuela a l'anomenada "zona negra", que agrupa els països amb una classificació més baixa. Pel que fa a Brasil, que se situa en la posició 105, RSF assenyala que ha viscut un any "especialment mogut" a causa de l'assassinat de quatre periodistes i la fragilitat dels independents que cobreixen temes lligats a la corrupció o el crim organitzat.