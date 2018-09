El procés de renovació de RTVE pateix un nou endarreriment

La renovació de la cúpula de RTVE s'ha trobat un nou entrebanc després que avui la Comissió Mixta de Control Parlamentari hagi decidit posposar l'aprovació de la llista definitiva de candidats a presidir la corporació pública. L'endarreriment es deu al recurs presentat per un dels aspirants a participar en el concurs públic per escollir el nou consell d'administració de l'ens públic.

Arran d'aquest endarreriment, serà la setmana vinent quan es coneixerà la llista definitiva de candidats considerats aptes i que després hauran de ser valorats per la comissió d'experts. Segons ha explicat el president de la Comissió Mixta, Antonio González Terol, el candidat que ha presentat el recurs ho ha fet per una qüestió relacionada amb la seva titulació.

A l'agost, 103 persones van presentar candidatura per formar part del nou consell d'administració, però només 17 complien tots els requisits que estipula el concurs públic. Els 86 candidats que van quedar exclosos de forma provisional tenien la possibilitat de presentar la documentació requerida en un termini de set dies. Entre els candidats que sí que van passar el primer tall hi havia noms com Paco Lobatón o Jenaro Castro, recentment destituït del càrrec de presentador i director d''Informe semanal'.

Tot i que González Terol no ha donat xifres exactes, sí que ha especificat que més del 90% dels candidats que tenien algun problema amb la documentació l'han pogut solucionar.

Procés de valoració

Una vegada la Comissió Mixta doni llum verda a la llista definitiva –que si tot va bé hauria de ser la setmana vinent–, els noms s'haurien de publicar al butlletí oficial de les Corts Generals.

A continuació, el comitè d'experts començarà a avaluar-los, tot i que amb alguns dies d'endarreriment, ja que estava previst que comencessin a fer-ho el 7 de setembre. Els experts valoraran 6 blocs diferents, que podran sumar un total de 100 punts, sent l'apartat dedicat al projecte de gestió el que tindrà més pes dins de la nota global (la puntuació màxima d'aquest bloc serà de 30 punts). La nota de tall per passar el procés de valoració serà de 65 punts.

Entre els candidats que superin la nota de tall, es farà una selecció dels 20 millors, que hauran de presentar el seu projecte davant de la comissió consultiva de nomenaments del Congrés i del Senat.

Quan s'hagi escollit tots els consellers, sis dels quals corresponen al Congrés i quatre al Senat, la cambra baixa designarà qui de tots ells ocuparà el càrrec de president de RTVE i el consell.