RTVE, Atresmedia i Mediaset uneixen forces per llançar una plataforma digital

Els tres principals grups audiovisuals espanyols -la corporació pública RTVE, Mediaset i Atresmedia- han anunciat avui el llançament d'una plataforma digital conjunta que permetrà als espectadors accedir des d'un únic portal als continguts generats per tots tres. El nou projecte, que funcionarà amb tecnologia HbbTV (Hybrid Broadband Television, o televisió híbrida de banda ampla), encara no té data de posada en funcionament i està oberta a la participació d'altres operadors.

La decisió d'unir forces té com a objectiu buscar una alternativa a les limitacions de la TDT en termes d'ample de banda, que fa que l'emissió en HD o 4K sigui més difícil. La TDT té un ample de banda limitat que es redueix a mesura que s'hi sumen operadors, tal com passa amb la cessió de canals digitals a empreses de telefonia. Amb la nova plataforma, que té un ample de banda il·limitat gràcies a internet, els tres impulsors obren una porta que els permet oferir més continguts i amb més qualitat.

En aquest sentit, RTVE ha explicat que la plataforma no només recollirà els continguts que es poden veure actualment a través dels seus canals de TDT, sinó que també permetrà recuperar sèries i programes ja emesos o programació feta en exclusiva per a la nova aplicació. En una segona fase del projecte la plataforma digital comptarà amb serveis addicionals OTT ('over the top') que permetran distribuir continguts amb funcionalitats específiques.

La plataforma conjunta conviurà amb les pròpies de cada canal, com són Atresplayer, Flooxer, Mitele, RTVE a la carta o Playz.