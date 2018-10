RTVE farà públics, finalment, els sous dels directius

Els sous dels directius de Radiotelevisió Espanyola es faran públics ben aviat. Segons el portal 'Vertele', la nova cúpula de la corporació pública, encapçalada per l'administradora única Rosa María Mateo, ha decidit abandonar l'estratègia de l'anterior equip directiu i no presentarà més recursos contra la resolució del Consell de la Transparència i el Bon Govern que exigia que els ciutadans poguessin saber quant cobren els màxims responsables de RTVE.

Precisament aquesta setmana l'Audiència Nacional ha tombat l'últim recurs que havia interposat l'anterior consell d'administració de l'ens, presidit per José Antonio Sánchez, que pretenia mantenir l'opacitat sobre aquests sous públics. RTVE encara tindria l'opció de recórrer al Tribunal Suprem, però fonts de la corporació asseguren que no ho faran. "L'actual direcció està compromesa amb els criteris de transparència, que formen part del compromís de l'administradora única i de l'actual equip directiu", han explicat a 'Vertele'.

La petició perquè RTVE publiqués els sous dels seus càrrecs directius la va fer un ciutadà l'octubre del 2016. En concret, demanava saber quant havien cobrat els màxims responsables de la corporació estatal durant els anys 2014 i 2015, "amb identificació dels perceptors", segons explica el Consell de la Transparència en un comunicat. Radiotelevisió Espanyola, però, no va admetre la demanda perquè va considerar que no s'havia fet per les vies adequades. El sol·licitant va presentar llavors una reclamació davant del Consell de la Transparència, que va estimar la seva petició perquè, en la seva opinió, RTVE no podia "no facilitar l'exercici del dret d'accés, reconegut constitucionalment", només per qüestions formals que, en tot cas, podrien haver estat resoltes durant la tramitació.

Però RTVE tampoc no va acceptar aquesta resolució i va presentar un recurs davant del tribunal contenciós-administratiu número 6 de Madrid, en què al·legava que fer públics els sous podria vulnerar la protecció de les dades personals dels directius afectats. El tribunal va desestimar-ho, però llavors la corporació va recórrer a l'Audiència Nacional, que tampoc li ha donat la raó i ha confirmat novament la resolució del Consell de la Transparència, ja que considera que els sous dels directius de RTVE no estan inclosos en la llei de protecció de dades i, per tant, són "dades susceptibles d'informació".

Fins i tot abans que es resolgués aquest recurs, la nova cúpula ja ha publicat a la web de RTVE el sou de l'actual administradora única i el de l'anterior president del consell d'administració. Rosa María Mateo cobra 10.405,02 euros bruts al mes, i ha renunciat als plusos vinculats al compliment d'objectius. José Antonio Sánchez, per la seva banda, va percebre 96.519,97 euros bruts entre l'1 de gener i el 22 de juny d'aquest any (quan va acabar el seu mandat), una quantitat que inclou 70.498,13 euros en concepte de salari i 26.021,84 euros com a bonificació per assoliment d'objectius. Durant el 2017, Sánchez havia cobrat 199.379,39 euros bruts anuals, i el 2016 el seu sou havia sigut de 197.125,44 euros bruts.