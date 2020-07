RTVE suspèn 'La 2 Noticias' fins al 2021

La 2 Noticias desapareix de la graella de RTVE pel que queda de 2020. Segons ha pogut confirmar l'ARA, l'informatiu, que es va emetre per última vegada el 12 de març i que porta 25 anys en funcionament, no tornarà a la programació de La 2 fins al 2021. Arran de l'estat d'alarma el telenotícies que presenta Paula Sainz-Pardo va ser eliminat de la graella per poder utilitzar els seus recursos en altres informatius prioritaris de la casa, com el Telediario 1 i els butlletins i programes informatius del Canal 24 Horas.

En un comunicat, els treballadors de RTVE, agrupats en la plataforma RTVE Sin Personal, lamenten la decisió i recorden que La 2 Noticias és l'únic informatiu de la televisió pública espanyola que s'ha eliminat malgrat que la majoria del personal de la corporació està teletreballant o treballant de manera presencial en les diverses seus de la corporació. Els treballadors expliquen que des de la direcció de programes s'esgrimeixen raons de disseny i d'espais de feina per justificar l'eliminació de La 2 Noticias, uns motius que la plantilla considera insuficients per avalar una interrupció tan prolongada. "Ara mateix disposem de tots els mitjans tècnics i de producció per reprendre les emissions", asseguren els treballadors. L'agost passat La 2 Noticias es va deixar d'emetre temporalment perquè no tenia prou personal tècnic per continuar treballant amb normalitat.

Els treballadors es queixen que, mentre s'elimina l'informatiu, la corporació espanyola "prioritza espais d'entreteniment amb baixes audiències premiant productores sota clàusules de contractes sense cap transparència".