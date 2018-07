RTVE tindrà un president escollit per concurs públic d'aquí tres mesos

A mitjans d'octubre, Radiotelevisió Espanyola hauria de tenir un consell d'administració i un president escollits per concurs públic. Les meses del Congrés i el Senat, reunides de forma conjunta aquest dimarts, han activat finalment el procediment, que fixa un temps màxim de tres mesos per triar els nous càrrecs i que considera hàbil el mes d'agost. Els terminis començaran a córrer un cop es publiqui la resolució aprovada aquest dimarts, cosa que hauria de passar "en qüestió de dies", segons han assegurat a Europa Press els membres de les meses.

En concret, les bases del concurs estableixen que els aspirants a formar part del nou consell (inclòs el president) tindran sis dies per presentar la seva candidatura, que es comptaran a partir del moment en què el document s'hagi publicat oficialment. Per la seva banda, el comitè d'experts que avaluarà la idoneïtat dels candidats haurà de quedar format abans de deu dies. Un cop el comitè hagi valorat les aptituds dels aspirants, farà arribar les seves conclusions al Congrés i al Senat, que seran els encarregats de nomenar el nou consell i el nou president.

La composició del comitè d'experts havia estat, justament, l'últim punt de fricció entre els partits a l'hora de fixar les bases del concurs. En un primer moment, el PP i Ciutadans havien aprovat un document segons el qual l'òrgan estaria format per 13 membres, dels quals sis serien proposats pels populars i un per la formació taronja, de manera que s'hi garantien la majoria absoluta. Però el decret llei aprovat el 22 de juny pel govern espanyol per fixar el procediment per escollir un consell i un president interins abans no es resolgués el concurs (tenint en compte que l'anterior president, José Antonio Sánchez, concloïa el seu mandat aquell mateix dia) incorporava també una modificació en aquest punt.

Aquest document (que després de ser convalidat la setmana passada al Congrés ja té plena validesa, i per tant anul·la els acords anteriors, adoptats per les meses) preveu que tots els partits amb representació a la comissió mixta de control a RTVE puguin designar com a mínim un expert, la qual cosa deixarà sense majoria en el comitè la suma de PP i Ciutadans. De fet, però, aquesta composició és la mateixa que havien pactat inicialment tots els grups parlamentaris a excepció del PP, i que va ser modificada arran d'un informe desfavorable dels lletrats del Congrés.

La posada en marxa del concurs públic (un mecanisme previst a la reforma de la llei de RTVE aprovada el setembre de l'any passat però que no s'ha pogut posar en marxa fins ara a causa de les contínues traves que hi ha posat principalment el Partit Popular) s'ha aprovat quan encara no s'ha acabat de formar el consell d'administració interí que ha de governar la corporació estatal mentre no es resolgui aquest concurs.

Precisament, aquest dimarts a la tarda el Congrés ha de fer la primera votació per intentar escollir els quatre consellers que en primera instància corresponien al Senat, però que la cambra alta va ser incapaç de nomenar, a causa de la majoria absoluta que hi té el PP. El decret llei ja preveia que si el Senat no se'n sortia, la responsabilitat passaria al Congrés, on previsiblement els quatre candidats proposats conjuntament per PSOE, Podem i el PNB rebran el suport d'ERC i el PDECat (que la setmana passada ja van votar a favor del nomenament dels sis consellers que corresponien a la cambra baixa). La seva elecció, però, no es podrà fer efectiva fins dijous, ja que en la primera votació necessitarien el suport de dos terços dels diputats. A la segona votació, en canvi, en tindran prou amb la majoria absoluta, sempre que estiguin avalats com a mínim per quatre grups.

Un cop escollits aquests quatre consellers (i completat, per tant, el nou consell d'administració) el Congrés ja podrà procedir a escollir, d'entre els deu membres, qui ha de ser el nou president de RTVE. El candidat proposat és l'actual director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, que, si no hi ha sorpreses, sortirà escollit també en segona votació, la setmana que ve. El seu mandat, però, durarà com a màxim tres mesos, tot i que (igual que la resta de consellers) podria presentar-se com a candidat al concurs públic i ser reelegit a la tardor.