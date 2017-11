La infecció que va acabar amb la vida del poeta Rainer Maria Rilke, protagonista de l'espot de La Marató

TV3 ha estrenat avui, dins del 'Telenotícies vespre', l'espot de sensibilització de La Marató 2017, que estarà dedicada a malalties com la sèpsia, el xarampió i la pneumònia, que causen una de cada tres morts al món. La gala solidària d'aquest any se celebrarà el 17 de desembre i estarà presentada per Helena Garcia Melero.

Amb el lema 'La investigació pot canviar la història', la campanya de sensibilització d'aquest any compta amb un espot que trasllada l'espectador al 1926, tal com ja van anunciar els responsables de 'La Marató' en la presentació del programa. El viatge en el temps permetrà conèixer la història del poeta austrohongarès Rainer Maria Rilke (1875-1926), que va morir a causa d'una infecció provocada per una punxada d'una rosa.

Tot i que pot semblar una situació allunyada del moment actual, els experts asseguren que avui en dia el context és similar al de principis del segle XX, abans del descobriment de la penicil·lina, ja que, a causa de la resistència als antibiòtics, hi ha infeccions que es consideraven superades que no es poden tractar. És per aquest motiu que l'edició d'aquest any centra els seus esforços a impulsar la recerca per aconseguir nous antibiòtics.