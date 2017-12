'La Razón', entre la futurologia, els hologrames i les 'fake news'

260x366 Portada 4 desembre 2017 La Razón Portada 4 desembre 2017 La Razón

Realitat virtual! Tarotisme! La ingerència russa! La portada de 'La Razón' d'aquest dilluns és un gran basar de bagatel·les tecnològiques i arts esotèriques. El diari ja sap què passarà en el futur: "Els sobiranistes denunciaran tupinada si no sumen el 21-D". Ho ha dit algú? No pas, Junqueras només ha demanat a la UE que supervisin els recomptes. Però el diari ja frega la bola de vidre i, a manca de periodisme, ofereix futurologia.

Ara bé, l'autèntic viatge al futur en patinet atòmic el fan amb el míting hologràfic de Carles Puigdemont que s'inventen com a fotografia de portada. El peu diu: "Imatge que recrea un holograma de Puigdemont. Empreses espanyoles consultades per 'La Razón' asseguren que seria possible unir l'expresident [sic] i Junqueras". O sigui que el mateix mitjà admet que per a la seva fotografia de portada –se suposa que la imatge més rellevant de la jornada anterior– ha tirat de muntatge. És a dir, han agafat una foto antiga de Puigdemont, l'han retallat, l'han banyat en un halo blau com si fos l'holograma de la princesa Leia Organa de 'Star Wars' i han agafat la cola Pelikan –ja m'entenen– per enganxar-la a una altra imatge d'un teatre.

Que just a sobre d'aquesta foto falsa hi hagi un tema titulat "El 'software' espanyol que destapa les notícies falses" evidencia fins a quin punt la caverna viu en la seva fabulosa realitat virtual –sense necessitat d'ulleres– aliena al ridícul de les seves manipulacions.

Àlbum de titulars

"El cap de la Guàrdia Civil a Galícia es converteix en patriarca gitano". Subtítol: "Gitanos gallecs reconeixen l'institut armat amb el seu bastó del patriarcat per defensar la unitat d'Espanya".