Repeteixi: "Casado no té res a veure amb Rajoy"

La notícia surt a primera pàgina dels principals diaris (amb l'excepció de l' Abc, que no la considera tan important): la Fiscalia Anticorrupció té proves més que fefaents que la cúpula del govern Rajoy estava al corrent que es feia servir la policia amb finalitats partidistes, com per exemple espiar l'extresorer de la formació, Luis Bárcenas, per sostreure-li documentació que pogués ser perjudicial per al partit. Molt bé. La pregunta és: ¿aquesta premsa que ara demana que actuï la justícia i s'arribi fins al fons de la qüestió va fer el mateix quan es va destapar l'existència d'una "policia patriòtica" que actuava contra l'independentisme o contra Podem? No, perquè llavors eren qüestions d'estat. Però, esclar, si tu tens una policia que fas servir contra els adversaris polítics, com en una dictadura qualsevol, ¿per què no utilitzar-la també contra els díscols del teu propi partit? Això és el que va fer, segons la Fiscalia, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, segurament perquè confonia l'estat amb el PP.

Una notícia d'aquest calibre hauria de tenir conseqüències immediates al partit però sembla que no serà així. Perquè, fixem-nos en aquesta frase de l'editorial d' El Mundo: "El PP va iniciar, després de la sortida de Rajoy, una nova etapa política que el desvincula de les pràctiques del passat". Ah, perfecte! ¿Un partit, llavors, no es fa responsable del que han fet els seus antecessors en el càrrec? ¿Hem de pensar que Rajoy era molt diferent, amb l'ús de la policia, que per exemple Aznar? La tàctica de defensa de Casado és, per cert, la mateixa del rei Felip VI amb el seu pare: jo no en sabia res i el que va fer el meu predecessor no té res a veure amb mi. Però algú s'ho pot creure, això?