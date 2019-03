Revolució musical a Antena 3

La música continuarà sent la protagonista de les nits de dilluns a Antena 3, però amb un format totalment diferent. A partir d’avui (22.40), La Voz cedeix la franja a 45 revoluciones, una sèrie ambientada en la indústria musical espanyola durant els anys 60 i que, segons un dels seus protagonistes, l’actor català Carlos Cuevas, es fixa en les dificultats amb què van topar els joves músics per introduir el pop en unes discogràfiques en què la copla era l’estrella indiscutible.

Cuevas donarà vida al Roberto Aguirre, un jove apassionat de la música que somia triomfar sobre els escenaris i que, per aconseguir-ho, decideix deixar-ho tot i anar-se’n a Madrid per començar a forjar la seva carrera en el món del pop. Allà coneixerà les dues persones que completen el trio de protagonistes de la ficció: Maribel Campoy i Guillermo Rojas. La Maribel, interpretada per la basca Guiomar Puerta, és una noia amb una sòlida formació musical i amb una relació de parella estable que treballa com a secretària a la discogràfica Golden Records. El Guillermo, a qui dona vida el gallec Iván Marcos, és un dels productors de la companyia, amb talent i bones idees, però que s’ha vist perjudicat professionalment pel seu caràcter impulsiu.

Quan aquests tres personatges es trobin, els seus desitjos confluiran en la creació de Futura, un nou segell musical trencador, especialitzat en les joves promeses del pop: el Roberto hi trobarà la plataforma que necessita per saltar a la fama; la Maribel hi veurà una porta per dedicar-se professionalment a la música i per escapar-se del futur com a mestressa de casa que la societat i la família li havien reservat, i per al Guillermo serà l’última oportunitat de demostrar que encara té coses a dir. El llançament de la nova marca suposarà una revolució musical, i també social, en ple franquisme.

“La sèrie parla de gent que vol canviar el sistema”, diu Cuevas, i considera que “malgrat parlar dels anys 60” els espectadors ho tindran fàcil per “empatitzar” amb la sèrie, perquè “els valors són molt universals”. Segons ell, a més, 45 revoluciones té “una proposta estètica molt concreta, pel que fa a art, direcció, banda sonora, vestuari, i també a nivell interpretatiu”, ja que els tres personatges “parlen molt de pressa”. “L’espectador la reconeixerà de seguida i agrairà que sigui una sèrie diferent”, sentencia l’actor.

A banda dels tres protagonistes, la sèrie comptarà amb actors com Israel Elejalde, Vito Sanz, Luis Larrodera o Carmen Gutiérrez, i els catalans Diana Gómez, Eudald Font, Pere Ponce i Pau Vinyals. Produïda per Bambú, 45 revoluciones ha estat creada per Ramón Campos i Gema R. Neira, responsables també de ficcions d’èxit de la mateixa cadena ( Velvet, Fariña, Gran hotel ) i d’altres ( Las chicas del cable ). David Pinillos i Gustavo Ron en són els directors.

La primera temporada consta de 13 capítols que, com a novetat, seran de 50 minuts, una durada estàndard per a la ficció dramàtica a escala internacional (i també a Catalunya), però que a Espanya havia estat substituïda des de fa uns anys pels episodis de 70 minuts, una durada que permetia mantenir l’audiència fins més tard però obligava a allargassar les trames injustificadament. El juliol passat Atresmedia va assumir el compromís d’abandonar aquest format i produir únicament sèries amb capítols de 50 minuts, i 45 revoluciones és la primera ficció que s’estrena de les que es van començar a produir a partir de llavors. Segons van explicar en aquell moment els responsables de la cadena, aquests capítols més curts han de permetre elevar el nivell de qualitat de les sèries, ja que les trames tindran “més ritme i intensitat”. Alhora, això facilitarà la venda internacional de les produccions, ja que s’adapten als formats habituals en altres països, i farà que els espectadors puguin anar a dormir més d’hora.

‘La Voz’ salta als dimecres

En la mateixa línia, quan Antena 3 va estrenar La Voz al gener va optar per reduir la durada de les gales i, a canvi, oferir-ne dues cada setmana, els dilluns i els dimarts. De mica en mica, però, aquestes emissions s’han anat allargant: si durant les audicions a cegues posaven el punt final pels volts d’un quart d’una de la nit, a partir de la fase d’assalts van passar a acabar-se gairebé a la una.

En tot cas, a partir d’aquesta setmana la cadena modifica completament la seva estratègia amb el concurs de talents: amb l’inici de les gales en directe, el programa passarà a emetre’s un sol dia per setmana, els dimecres, on agafarà el relleu de la sèrie Matadero, que ja s’ha acabat. Això permetrà al concurs esquivar Got talent i Gran Hermano Dúo, que li estaven començant a fer ombra des de Telecinco. A partir d’ara les dues primeres nits de la setmana a Antena 3 seran per a la ficció: els dilluns s’emetrà 45 revoluciones i els dimarts Allí abajo, que demà estrena la cinquena temporada.