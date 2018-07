Rosa María Mateo, nova administradora provisional de RTVE

A la segona va la vençuda. Després del gran fracàs del govern de Pedro Sánchez per renovar el consell de RTVE, el Congrés ha nomenat finalment aquest divendres Rosa María Mateo administradora única –i provisional– de la ràdio i televisió públiques espanyoles. Ha obtingut així el suport de la majoria absoluta de la cambra: 180 diputats, més dels que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. És a dir, els del PSOE, Units Podem, ERC, el PNB, el PDECat, Nova Canàries, Coalició Canària i EH Bildu. Un diputat s'ha abstingut i 131 han votat en contra.

El PDECat ha canviat a últim moment de posició després que dimecres passat, en la primera votació, es partís a l'hora de donar-li suport i la meitat dels diputats –els més afins a Carles Puigdemont– no es presentessin al ple. El govern de Pedro Sánchez va proposar Mateo per gestionar RTVE després que el procés per renovar la cúpula de la corporació, a través d'un decret llei urgent aprovat al juny, fracassés per una votació fallida. Dos diputats es van equivocar posant la papereta i dos més no van assistir al ple.

És l'única bona notícia del dia per a Pedro Sánchez, que veurà com suspèn el primer gran examen d'aquesta legislatura: l'aprovació del sostre de despesa, clau per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019 sense la faixa imposada per Mariano Rajoy. Si hagués fracassat el nomenament, una possibilitat que la Moncloa no preveia, s'hauria vist frustrada l'aplicació del decret llei per renovar de manera urgent i temporal la cúpula de RTVE.

Les Corts també han aprovat aquest divendres el nomenament del comitè d'experts que avaluarà els candidats que es presentin al concurs públic la setmana vinent.

Administradora fins a l'octubre

El paper de Mateo ha de ser temporal i està previst que es mantingui com a administradora única de RTVE fins a l'octubre. El calendari estableix que la cúpula de la corporació s'esculli entre el setembre i l'octubre, un cop creat el consell d'experts que examinarà els candidats.

Durant la votació al Congrés, que es fa a mà i en una urna secreta, la bancada de Cs s'ha aixecat i ha marxat de l'hemicicle com a forma de rebuig al tipus d'elecció de Pedro Sánchez per al nou consell de RTVE.