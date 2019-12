Ruth Wilson va deixar 'The affair' per les pressions per sortir despullada a la sèrie

A mitjans del 2018, l'actriu britànica Ruth Wilson va anunciar que no formaria part de la cinquena i última temporada de The affair, sèrie per la qual va guanyar un Globus d'Or el 2014. En el seu moment no va donar explicacions de la seva marxa –va assegurar que no li permetien parlar-ne–, però ara el Hollywood Reporter revela en un extens reportatge que Wilson va deixar la sèrie arran de la pressió que sentia per aparèixer despullada a la sèrie i rodar cada cop més escenes de sexe.

Segons fonts properes a la sèrie recollides per la revista, Wilson se sentia incòmoda amb les freqüents escenes de nus i així ho va manifestar, però la showrunner Sarah Treem va ignorar les seves queixes sobre la pressió que exercia cap als actors. Els testimonis asseguren que Treem es dirigia a les actrius, entre elles Wilson, d'una manera inadequada i amb comentaris "similars als que podria haver fet un home als anys 50". "Era un ambient molt tòxic".

"Mai diria aquestes coses a una actriu. No soc així. No soc una persona manipuladora i sempre he sigut feminista", ha assegurat Treem per defensar-se de les acusacions publicades al Hollywood Reporter.