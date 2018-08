Ruth Wilson no apareixerà a l'última temporada de 'The affair'

El drama 'The affair' no comptarà amb una de les protagonistes per a la seva última temporada. L'actriu Ruth Wilson, que dona vida a Alison Lockhart, no apareixerà a la cinquena i última entrega de la sèrie de Showtime, que aquí es pot veure a Movistar+. La notícia del seu comiat arriba uns mesos després que Wilson assegurés en una entrevista que estava convençuda que el seu company de repartiment Dominic West cobrava més que ella.

Al febrer, durant una entrevista amb Radio Times, Wilson, que va guanyar un Globus d'Or pel seu paper a 'The affair', va assegurar: "Guanyo menys diners dels que guanyaria un home en la meva situació". A més, va afegir que estava convençuda que Dominic West cobrava més que ella, una situació que a l'inici de la sèrie podia ser normal perquè l'actor ja era reconegut pel seu treball a 'The wire' mentre que ella era més desconeguda. "Fins i tot després de guanyar el Globus d'Or no he aconseguit paritat salarial".

Mentre que el 'Daily Mail' assegura que els productors han decidit prescindir de Wilson arran d'aquestes declaracions, la 'showrunner' Sarah Treem ha explicat que va ser l'actriu qui va decidir marxar de la ficció i que ho va anunciar amb prou temps perquè els guionistes poguessin encaixar la seva sortida en la trama de la sèrie.

El seu comiat de 'The affair' no posa fi als seus projectes televisius. Wilson té pendents dues estrenes: la minisèrie de la BBC 'The Wilsons', basada en la vida de la seva àvia, i la cinquena temporada de 'Luther', en què reprèn el personatge d'Alice Morgan.