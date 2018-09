Sánchez: menys amenaces contra l''Abc' i més querelles

260x366 portada abc 14/9/18 portada abc 14/9/18

Un torna de vacances esperant que els diaris hagin renunciat als seus drametes i es troba amb l''Abc' estampant el dors de la mà contra el propi front i plorant llàgrimes de cocodril perquè Pedro Sánchez ha amenaçat de querellar-s'hi per la cosa aquesta dels màsters. Diuen a l'editorial que és el primer president en exercici que ho fa. I suggereixen que es tracta d'un ultratge contra els 115 anys d'història del rotatiu. Les quatre dècades de franquisme –segons es dedueix– devien ser una bassa d'oli: va bé recordar-ho.

A mi em sembla molt bé que qualsevol ciutadà pugui querellar-se contra un diari. No veig per què el fet d'ocupar un càrrec –ni el de president d'un govern– ha de limitar el dret de ningú a demanar que un jutge examini si un mitjà està efectivament dient la veritat. Ara, el que no em sembla bé és que amenaci de querellar-s'hi. O presentes denúncia o calles. La culpa, però, és nostra: els periodistes acabem fent el titular de l'amenaça –i, per tant, el polític sembla que s'estigui defensant jurídicament contra una mentida– tot i que a la pràctica mai solen prosperar, perquè el fals avís ja ha complert la seva funció. Els diaris hauríem de fer un pacte per no informar d'amenaces de querella: si tan segur estàs que t'han difamat, ves al jutge i juga-te-la.

Però no tot és drameta, a l''Abc'. També hi ha comedieta quan, a la portada, diuen que la tesi de Sánchez va ser examinada pel que anomenen, en castellà, 'un tribunal de amiguetes'. ¿Santiago Segura deu estar fent hores extres com a portadista al diari?

Àlbum de titulars

"Dimiteix Baselga, el prestigiós oncòleg que tracta Lecquio, per no declarar pagaments de farmacèutiques". ( El Español, a la secció de ciència. Tot un director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York reduït a metge de famosets).