Sardà i els ‘gallifantes’ tornen a La 1

La paraula gallifante és capaç de despertar la nostàlgia televisiva de molts espectadors de més de 35 anys. Era el nom que rebia la peculiar estatueta, barreja de gall i elefant, que guanyaven cada cop que sumaven punts els concursants de Juego de niños, un programa que Televisió Espanyola va emetre entre el 1988 i el 1992. Ara, 27 anys després, el format està a punt de tornar, i amb ell tornaran també els mítics gallifantes. De moment la cadena no ha fixat data per a l’estrena, però s’espera que debuti en les pròximes setmanes, al prime time de La 1.

Al capdavant del nou Juego de niños hi haurà Xavier Sardà, que ja havia presentat les dues últimes temporades del programa original, del 1990 al 1992, agafant el relleu d’Amparo Soler Leal, Tina Sainz i Ignacio Salas. “No hauria tornat a un plató per fer segons què -diu Sardà, que des de fa uns anys es dedica a fer de tertulià a la ràdio i a la televisió-. Però Juego de niños és un caramelet, és un programa encantador”.

De fet, aquell concurs va suposar el debut televisiu del periodista barceloní, que no amaga que presentar-lo de nou gairebé tres dècades més tard li desperta una certa nostàlgia: “Per a mi el gallifante és com la magdalena de Proust: quan vaig tornar a dir per primer cop «veinte gallifantes» em vaig sentir com si el temps no hagués passat”. El presentador assegura que la gent que l’atura pel carrer acostuma a dir-li tres coses: alguns li pregunten quan tornarà a fer Crónicas marcianas, altres li parlen del senyor Casamajor (el personatge que va començar a interpretar als anys 80 a Ràdio Nacional) i un tercer grup li crida: “Sardà, gallifante!”

De totes maneres, l’equip del programa subratlla que no té intenció d’explotar la nostàlgia, sinó que es tracta d’un “xou amb dos famosos que competeixen al voltant de l’univers dels nens i de la infantesa”, en paraules de Sardà. “Es tracta de veure qui és capaç d’entendre millor el món vist des de la perspectiva dels nens”, diu la cadena, que subratlla que, encara que el protagonisme el tingui la canalla, no es tracta d’un programa infantil, sinó que busca un públic familiar.

Canvis en el format

Al Juego de niños original competien dos concursants anònims, cadascun dels quals anava acompanyat per un personatge conegut. Ara, en canvi, seran els famosos els que s’enfrontaran directament per un premi econòmic que anirà a parar a una entitat benèfica. Berto Romero, Àngel Llàcer, Marta Hazas, Boris Izaguirre, Alaska, Ana Guerra o Alfred seran alguns dels convidats.

La primera part del programa serà una rèplica del concurs de fa 30 anys: un grup de nens, d’entre cinc i set anys, definiran un concepte a la seva manera i els concursants hauran d’intentar esbrinar de què parlen. A continuació, però, s’introduiran una sèrie de noves proves, que permetran transformar un concurs que originàriament durava 25 minuts (i que s’emetia els diumenges a la tarda) en un espai nocturn d’una hora i mitja de durada.

En una d’aquestes proves, els dos concursants i un nen (d’uns vuit a deu anys) es tancaran, cadascun, en una petita habitació on podran triar entre dues disfresses diferents, i l’adult que esculli el mateix vestit que l’infant s’emportarà els punts. En un altre joc els participants hauran de preveure com reaccionarà un nen petit, de menys de quatre anys, dins d’una espècie de ludoteca. Un altre repte farà referència al concurs original: es recuperarà la intervenció d’un nen d’aleshores i els dos famosos hauran d’endevinar quina de les quatre persones que apareixeran al plató és aquella criatura. En una altra prova, cada concursant explicarà al seu rival tres suposades anècdotes de quan era petit, i l’altre haurà d’esbrinar quina és certa.

Un cop completats aquests i altres reptes, el famós que hagi aconseguit més gallifantes passarà a la prova final, on tindrà l’oportunitat de guanyar el gallifantazo, que equival a mil punts extres. Per endur-se’l haurà de resoldre, en tres minuts, un panell de vuit definicions fetes per nens. Els punts que hagi obtingut el guanyador al llarg del programa es multiplicaran pel valor en euros que tinguin aquell dia els gallifantes (que variaran la seva cotització en cada capítol, tal com passava en el format original), i aquesta quantitat anirà a parar a l’ONG que decideixi el concursant.

El programa comptarà amb la col·laboració dels humoristes José Corbacho i Juan Carlos Ortega, que faran aparicions al llarg de l’emissió per oferir la seva interpretació sobre allò que hagin dit els nens i les reaccions dels concursants, i per participar en algunes de les proves. Corbacho destaca que, a diferència de la majoria de programes amb nens que es poden veure actualment, aquí “no fan de persones grans, sinó que fan de nens”. “En aquest cas són més aviat els adults els que fan de nens, i no al revés. És una cosa que m’agrada”, diu.

Juego de niños, que TVE produeix amb la col·laboració de Visiona TV, constarà de moment d’una temporada de 13 capítols. El programa ja va estar a punt de tornar a La 1 fa cinc anys, també amb Sardà com a presentador, però el projecte es va frustrar a l’últim moment.