El Serielizados Fest 2019 tindrà una edició a Madrid

Per primera vegada des que va néixer, el Serielizados Fest viatjarà a Madrid. Tot i que se seguirà celebrant a Barcelona, enguany entre el 25 i el 29 de setembre una part de la programació es desenvoluparà a la capital espanyola, on es faran algunes sessions de la secció Panorama (preeestrenes de ficcions internacionals) i xerrades amb convidats internacionals i creadors locals.

Les activitats del Serielizados Fest Madrid tindran lloc els dies 28 i el 29 de setembre i se celebraran al Palacio de Prensa, un dels cinemes més emblemàtics de la ciutat. La sisena edició del festival seguirà comptant amb les seves seccions habituals: a més de la secció Panorama, també hi haurà la secció Pro, destinada a fomentar la relació entre professionals de la indústria televisiva espanyola i els de l'europea; el 'showcase' de pilots, que busca nous talents, i diverses 'master class'.

Des de la seva primera edició, aquest festival de sèries s'ha caracteritzat per comptar amb alguns dels principals creadors televisius del panorama internacional, com David Simon ('The Wire'), Vince Gilligan ('Breaking bad') i Dan Harmon ('Community').