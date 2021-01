'Sexo en Nueva York' s'apunta al bombardeig de retorns amb pedigrí

Feia temps que el rumor era més que insistent, però ara ja és una realitat. Setze anys després de l'emissió del seu últim episodi, Sexo en Nueva York torna, tot i que no tal com la recordem. No només pel pas del temps, sinó perquè hi ha haurà canvis substancials, segons ha anunciat avui HBO Max, la plataforma responsable del renaixement. Per començar, ja no seran quatre sinó tres les amigues que busquen la felicitat a la ciutat dels gratacels: Kim Cattrall, que interpretava la Samantha, la més desinhibida, no ha volgut participar en el projecte. En canvi, sí que hi seran Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) i Kristin Davis (Charlotte).

De fet, l'anunci de la nova temporada l'han fet de manera coordinada a través de les xarxes les tres protagonistes, en una acció bastant similar a la que van fer els actors de Friends quan van anunciar l'especial que també es veurà a HBO Max (a Espanya la HBO es transformarà en HBO Max a partir del febrer). Parker, Nixon i Davis han penjat un teaser a Instagram en què es veuen diverses imatges de Nova York mentre la veu en off de Parker diu: " And just like that..." (I així...), que és precisament el títol que portarà aquesta nova aventura de Sexo en Nuevo York. "No vaig poder evitar preguntar-me... on són ara?", afegia la protagonista i productora de la sèrie a la seva publicació.

La continuació de Sexo en Nueva York tindrà format de minisèrie i comptarà amb deu episodis de mitja hora que es començaran a rodar aquesta primavera. "La nova sèrie es basa en el llibre Sex and the city, de Candace Bushnell, i la sèrie original creada per Darren Star. La sèrie seguirà la Carrie, la Miranda i la Charlotte en el seu viatge des de la complicada realitat de quan tens 30 anys fins a la realitat encara més complicada de la vida i l'amistat quan en tens 50", explica la plataforma en un comunicat.

Sobreviure sense Samantha

"Vaig créixer amb aquests personatges i em moro de ganes de saber com han evolucionat les seves vides en aquest nou capítol, amb l'honestedat, l'humor, l'atreviment i la ciutat que sempre les ha definit", deia la cap de continguts original de HBO Max, Sarah Aubrey. El sentiment que expressava la directiva en el seu comunicat el comparteixen molts seguidors de la sèrie, tot i que alguns asseguren que sense la Samantha Sexo en Nueva York perd un pilar fonamental.

L'absència de Kim Cattrall en una possible continuació de la sèrie es donava per feta. L'actriu, que no ha tingut cap problema per manifestar que té molt mala relació amb Sarah Jessica Parker des de fa temps, ha deixat clar en més d'una ocasió que no té interès a seguir vivint del personatge de la Samantha. L'última vegada que Cattrall va interpretar el personatge va ser el 2010, quan es va estrenar la segona de les pel·lícules fetes per al cinema. La negativa de Cattrall a tornar a donar vida a la Samantha va ser el que va impedir que el 2017 es rodés un tercer llargmetratge. "L'hauria d'interpretar alguna altra actriu ara. ¿Potser podrien fer una Samantha Jones afroamericana o una Samantha Jones llatina?", es preguntava en una entrevista recent l'actriu.

Sexo en Nueva York es va estrenar a la HBO el 1998 i va estar en emissió fins al 2004. Tot i que en qüestions com la diversitat ha envellit malament, en el seu moment la sèrie va sobresortir per ser una de les poques ficcions protagonitzades per dones que, a més, tenien una actitud activa i oberta respecte al sexe. Està per veure si passats més de vint anys de la seva estrena la sèrie pot tornar a connectar amb els seus seguidors de llavors i enganxar noves generacions.