Sis de cada deu notícies sobre l'islam són islamòfobes

L'Institut Europeu de la Mediterrània ha publicat aquesta setmana un estudi ineludible. Després d'analitzar més de 1.600 articles sobre l'islam publicats l'any passat en sis diaris diferents ('El País', 'El Mundo', 'La Razón', 'La Vanguardia', 'Eldiario.es' i '20 Minutos'), han determinat que 6 de cada 10 notícies són islamòfobes. Expliquen també que el 90% de les vegades que aquesta religió apareix a les capçaleres esmentades ho fa a partir d'aspectes negatius. (Convé recordar que el 2017 va ser l'any de l'atemptat a la Rambla de Barcelona.) La metodologia distingeix entre islamofòbia activa (que marquen en vermell) i passiva (en groc). La primera categoria és fàcil d'entendre: són les informacions que, segons els indicadors del Runnymede Trust, "entenen l'islam o els musulmans com una entitat monolítica" o bé tracten els practicants d'aquesta religió de "bàrbars", "aliats del terrorisme" o "primitius". La segona és més subtil: són notícies on hi falta context o, sobretot, el contrari: peces on s'afegeix informació no rellevant, però que té l'objectiu d'estigmatitzar.

Hi ha conclusions sorprenents. Per exemple, 'La Razón' segueix sent la capçalera més islamòfoba, però 'El País' és segona, tot i ser un diari d'esquerres i, per tant, presumptament més multicultural. Probablement el canvi de director afavorirà un canvi de valoració en el pròxim estudi. Tots dos mitjans superen el 80% de notícies islamòfobes (entre marcades en vermell i groc). Després hi ha 'La Vanguardia', '20 Minutos' i 'El Mundo', totes tres per sobre del 60% d'islamofòbia, i només 'Eldiario.es' supera l'anàlisi, amb un 34% de peces reprovables. L'estudi té alguns problemes metodològics importants –que desenvoluparé demà, si l'actualitat ho permet– però és incontestable la seva conclusió principal: la islamofòbia és transversal en el panorama mediàtic espanyol.