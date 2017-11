Sobretot, que no hi surtin persones!

260x366 "El separatisme, escapçat", portada de l''ABC' "El separatisme, escapçat", portada de l''ABC'

Si ahir els explicava que la premsa de Madrid parlava a les seves webs de "milers" de manifestants (en comptes de "centenars de milers"), avui toca mirar les edicions de paper i les fotos de portada: tenint en compte que hi havia 750.000 congregats, hi havia imatges precioses, de gran plasticitat. Això sí, cap vista aèria subministrada per l'helicòpter de la Policia Nacional, com sí que va fer amb la marxa unionista amb incidents feixistes (amb perdó per la redundància; no hi ha una cosa sense l’altra). I no ho entenc: si el públic no feia res més que saludar-los cada cop que passava!

Doncs bé, a la portada de 'La Razón' s'hi veuen tres persones –literalment: una, dues i tres– i encara a contrallum (amb el titular "Fi del Procés", un lema que, amb diverses variacions, treuen infatigablement un cop cada dos mesos). A la primera pàgina de l''Abc' s'estiren una mica més i s'hi poden comptar mitja dotzena de persones. Un 0,0008% de les que hi havia, no es queixaran (i el titular torna a ser d'aquests recurrents: "El separatisme, escapçat"). A 'El Mundo' han obert una mica el pla i ja s'hi veuen unes 10 ànimes: anem pujant vertiginosament. I a 'El País', que és el que més generositat demostra, compto de pressa i corrents un centenar de persones.

Per cert, si miren les portades catalanes de l'última gran manifestació unionista, veuran que només 'El Punt Avui' oferia un pla tancat equivalent. I, en tot cas, al subtítol els concedia i destacava les 350.000 persones comptades per la Guàrdia Urbana. Aquest dissabte, en canvi, només 'El País' parla en portada del nombre d'assistents. Tothom escombra cap a casa, és evident. Però aquesta asimetria entre premsa de Barcelona i de Madrid em sembla que diu alguna cosa sobre els escrúpols dels diaris a una banda i l'altra de l'Ebre.