'Stranger things' allarga la llista de sèries acusades de plagi

Un director de cinema ha acusat els germans Matt i Ross Duffer, creadors de 'Stranger things', d'haver-li robat la idea original de la sèrie. Charlie Kessler, que el 2012 havia dirigit el curtmetratge 'Montauk', va presentar dilluns una demanda en un jutjat de Los Angeles en què assegura que l'any 2014, durant el festival de cinema de Tribeca, va parlar amb els Duffer sobre la seva idea de convertir aquesta peça de sis minuts en un llargmetratge, que s'havia de titular 'The Montauk Project', sobre fenòmens paranormals que tenen lloc a l'entorn d'unes instal·lacions governamentals.

Aquest és, justament, l'eix argumental de 'Stranger things', però les similituds entre el projecte de Kessler i la ficció de Netflix no s'acaben aquí. De fet, quan la plataforma va comprar als germans Duffer la seva sèrie, es titulava 'Montauk', un nom que fa referència a una població de l'estat de Nova York on, segons una teoria conspirativa nascuda durant els anys 80, el govern nord-americà hauria dut a terme experiments per desenvolupar armes de guerra psicològica i viatges en el temps. Finalment, però, l'acció de 'Stranger things' es va traslladar a l'estat d'Indiana.

Segons consta a la denúncia, entre els elements que havien de formar part de la trama de 'The Montauk Project' i que també apareixen a 'Stranger things' hi ha la desaparició d'un nen, una base militar abandonada i un monstre creat a través d'uns experiments secrets. En la seva demanda, Kessler assegura que va compartir aquestes idees amb Matt i Ross Duffer seguint "les pràctiques establertes de la indústria de l'entreteniment" i "amb la condició mútuament entesa" que no "divulgarien, utilitzarien o explotarien" aquests conceptes sense la seva autorització.

En canvi, continua el text, els Duffer "es van apropiar" de les idees de Kessler sense permís i sense compensar-lo econòmicament, i no va saber que havien fet ús "del seu guió, les seves idees, la seva història i la seva pel·lícula" fins que no es va estrenar 'Stranger things'. Per aquest motiu, demana, entre altres coses, que la justícia obligui els creadors de la sèrie a indemnitzar-lo i a "destruir tots els materials" que tinguin els germans Duffer i que es basin en 'Montauk'. De moment, ni ells ni Netflix no s'han posicionat sobre el cas.

De totes maneres, 'Stranger things' no és, ni de bon tros, la primera sèrie que ha sigut acusada de plagi: durant els últims anys, moltes altres produccions d'èxit també s'han vist implicades en polèmiques d'aquest tipus.

'Timeless'

Un acord va tancar el litigi amb 'El Ministerio del Tiempo'

540x306 La NBC i Sony van ser acusades d'haver plagiat ‘El Ministerio del Tiempo’ / NBC La NBC i Sony van ser acusades d'haver plagiat ‘El Ministerio del Tiempo’ / NBC

El setembre del 2016, la productora de la sèrie de TVE 'El Ministerio del Tiempo', Onza Partners, va denunciar els creadors de 'Timeless', Shawn Ryan i Eric Kripke, a més de la productora Sony i la cadena NBC, perquè assegurava que els havien copiat el format: en totes dues sèries dos homes i una dona formen una patrulla que treballa per a un organisme governamental secret dedicat a viatjar al passat per evitar que persones amb males intencions intentin canviar la història (d'Espanya en un cas i dels Estats Units en l'altre). Els denunciants al·legaven, a més, que l'any anterior havien mantingut converses amb una agència de talents per produir una versió nord-americana d''El Ministerio del Tiempo', i que malgrat l'interès inicial el projecte no havia acabat reeixint. El maig de l'any passat les parts van tancar un acord que va evitar que el cas arribés a judici.

'La peste'

Juan Gómez-Jurado assegura que li han copiat un llibre

540x306 Pablo Molinero protagonitza 'La peste' / JULIO VERGNE / MOVISTAR+ Pablo Molinero protagonitza 'La peste' / JULIO VERGNE / MOVISTAR+

"¿Algú que hagi llegit 'La leyenda del ladrón' està veient 'La peste'? ¿S''assemblen' molt, molt, o només soc jo?", es preguntava a Twitter l'escriptor Juan Gómez-Jurado, autor del llibre, el 12 de gener, el mateix dia de l'estrena de la sèrie de Movistar+.

¿Alguien que haya leído La Leyenda del Ladrón está viendo #LaPeste? ¿Se “parecen” mucho, mucho, o soy solo yo? https://t.co/CXLLZpf73d — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 12 de gener de 2018

Alguns tuitaires que havien llegit la novel·la van assenyalar diverses semblances, com "la pesta, nens lladres, el robabosses que somia en les Índies, la denúncia a traïció, l'acaparador de blat [o] el refugi del lladre en un forat de la muralla". Totes s'havien detectat en el primer capítol de la sèrie.

La peste, niños ladrones, el robabolsas que sueña con las Indias, la denuncia a traición, el acaparador de trigo, el refugio del ladrón en un agujero de la muralla... Demasiadas coincidencias sólo en el primer capítulo — cabaislois (@cabaislois) 12 de gener de 2018

Amb tot, fonts de Movistar+ van explicar llavors al portal Vertele que ni el director de la sèrie, Alberto Rodríguez, ni cap dels guionistes havien llegit el llibre. "Hi ha circumstàncies que poden coincidir, principalment quan es fa un projecte ambientat en segles dels quals la documentació és escassa", van argumentar. Des de llavors no hi ha hagut més novetats sobre el cas.

'True detective'

Pizzolatto, acusat de copiar l'obra de Thomas Ligotti

540x306 Algunes frases del personatge de Matthew McConaughey eren copiades de Thomas Ligotti / HBO Algunes frases del personatge de Matthew McConaughey eren copiades de Thomas Ligotti / HBO

Després que s'emetés la primera temporada de 'True detective', alguns seguidors de l'obra literària de Thomas Ligotti, un referent del terror contemporani, van acusar el creador de la sèrie, Nic Pizzolatto, d'haver creat el detectiu Rust Cohle (interpretat per Matthew McConaughey) basant-se en la filosofia antinatalista de l'escriptor, i fins i tot d'haver copiat literalment algunes frases de la seva obra 'La conspiración contra la especie humana' per posar-les en boca d'aquest personatge. Pizzolatto va reconèixer la influència de Ligotti en la sèrie, però no va anar més enllà.

'Instinct'

Un capítol massa semblant a un de 'Bones'

540x306 La trama de l'últim capítol d''Instinct' era copiada de 'Bones' / CBS La trama de l'últim capítol d''Instinct' era copiada de 'Bones' / CBS

El tercer capítol de la sèrie de la CBS 'Instinct', emès aquest diumenge, ha sigut molt criticat pels seguidors de 'Bones', ja que la trama era gairebé idèntica a la d'un episodi d'aquesta ficció: en tots dos casos el protagonista investigava l'assassinat d'un jove 'amish' que vivia a la ciutat i que havia deixat a la seva habitació unes pistes que assenyalaven com a culpable el seu professor de piano.