Polèmica per la substitució de l'escut de la UE Eivissa pel de Pachá a Esport3

Polèmica a les xarxes socials per la substitució de l'escut de la UE Eivissa pel logotip de la discoteca Pachá. El programa Esport Club, del canal Esport3, analitzava e l futur rival del Barça als setzens de final de la Copa de Rei, la UE Eivissa, mentre a la pantalla del plató l'escut de l'equip de futbol balear era substituït pel de Pachá.

Davant aquesta situació, l'alcalde del municipi, Rafel Ruiz, ha criticat amb duresa l'actuació de TV3 al seu compte personal de Twitter, recordant que l'escut de la UE Eivissa "representa la història mil·lenària de la nostra illa" i ha remarcat que "és de molt mal gust que la televisió pública posi una marca comercial en el seu lloc".

Hola @tv3cat @esportclub @AdaColau l’escut de l’equip de la nostra ciutat és aquest, amb l’E d’Eivissa, un castell, la mar que representa la nostra mil·lenària història reconeguda per @UNESCO_es, és de molt mal gust que la tv pública posi una marca comercial en el seu lloc. pic.twitter.com/8t6tultE6f — Rafel Ruiz /♥️ (@RafelRuiz) January 14, 2020

Amadeo Salvo, president del club, ha anat més enllà amb la seva crítica i ha explotat contra la televisió catalana: "Hi ha més beneits que finestres i vosaltres esteu entre els primers". En la piulada en el seu compte personal de Twitter el president també ha titllat TV3 de "desaprofitament de televisió finançada amb diners públics" i, amb to amenaçant, s'ha dirigit als membres del programa Esport Club: "Ens veiem a Can Misses i us ho diré a la cara, fenòmens".

Hay más tontos que ventanas @esportclub y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión @tv3cat financiada con dinero público. para asociar al @ibizaud con una discoteca al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Can Misses y os lo diré a la cara fenómenos. pic.twitter.com/OvF0aRUMy5 — Amadeo Salvo (@AmadeoSalvo00) January 14, 2020

La imatge s'ha fet viral entre els eivissencs i els seguidors del conjunt pitiús, que han mostrat el seu rebuig a la substitució de l'escut del seu equip de futbol pel de la discoteca.