TV3 barreja amor i ciència-ficció a ‘Si no t’hagués conegut’

És de nit al Palau de la Música i un grup d’uns cinquanta extres segueixen les indicacions per rodar una de les escenes de 'Si no t’hagués conegut', la nova sèrie de TV3 per a aquesta tardor. És l’última jornada d’un rodatge intens, especialment per a Pablo Derqui, el protagonista gairebé omnipresent d’aquest drama romàntic amb tocs de ciència-ficció que s’estrenarà el 15 d’octubre a la televisió pública catalana.

Derqui interpreta l’Eduard, un home de mitjana edat, casat feliçment amb l’Elisa (Andrea Ros), amb qui té dos fills. Però la seva vida farà un gir inesperat arran d’una desgràcia que ell provoca indirectament. Al darrere de la sèrie hi ha Sergi Belbel, que ha comptat amb el suport de Cristina Clemente i Roc Esquius en l’escriptura del guió. “La idea era fer una sèrie de gènere però sense deixar de banda que fos una història de personatges i de sentiments, de passions. Els dos personatges troncals –l’Eduard i l’Elisa– viuen conflictes que els fan anar més enllà del realisme que trobem en sèries convencionals”, explica Belbel, que remarca que, bàsicament, 'Si no t’hagués conegut' és una història d’amor. L’autor, que feia 22 anys que no treballava de forma continuada per a TV3, assegura que la seva nova ficció flirteja amb diferents gèneres, d’una manera similar a com ho han fet sèries com 'Twin Peaks' o 'A dos metros bajo tierra'. “La sèrie té un toc de ciència-ficció, però hi ha capítols que tenen un punt de comèdia i també hi ha molt drama”, assenyala.



Una sèrie que vol sorprendre

Tant el creador com els actors parlen amb cautela de la sèrie, ja que no volen desvelar massa detalls d’una trama que, diuen, no deixarà indiferent. “És una sèrie que volem que sorprengui molt els espectadors”, assegura Oriol Sala-Patau, responsable del departament de ficció de TV3. Jaume Banacolocha, conseller delegat de Diagonal TV, productora de la sèrie, assegura que aquest és un dels seus projectes més ambiciosos, superior fins i tot a 'La catedral del mar', una de les seves últimes produccions.

“El meu personatge està molt present a la sèrie, ha sigut un esforç molt gran”, explica Derqui, que afegeix que, a partir d’una pèrdua molt gran, l’Eduard té la possibilitat de reelaborar-se, una experiència en què jugarà un paper clau una dona misteriosa interpretada per Mercedes Sampietro. L’actor admet que l’experiència ha sigut una de les més exigents de la seva carrera, ja que pràcticament apareix a totes les seqüències de la sèrie. “Quan es va plantejar el projecte aquesta era una de les dificultats i es va arribar a pensar en la possibilitat que el personatge el fessin diferents actors, una opció que no vaig voler”, confessa Belbel sobre el 'tour de force' que implica interpretar el paper de l’Eduard. “Necessitàvem un Superman per fer el personatge i el Pablo va aparèixer com caigut del cel”, explica el creador.

Aquest Eduard pràcticament ubicu té el seu contrapunt en el seu amor, l’Elisa. Andrea Ros destaca que mai, fins a 'Si no t’hagués conegut', havia treballat en un projecte en què pogués mostrar tantes facetes d’un mateix personatge. L’actriu defineix l’Elisa com “una dona forta, amb especial sensibilitat per l’art i la música, i profundament enamorada de l’Eduard”. Tot i que la parella i el seu amor són el motor de la sèrie, l’univers de 'Si no t’hagués conegut' es completa amb els familiars i amics de l’Eduard i l’Elisa. Els seus puntals són l’Òscar (Javier Beltrán) i la Clara (Paula Malia), la seva colla. “L’Òscar és l’amic incondicional de l’Eduard, una mena de Sancho Panza. La seva història també és d’amor, però d’un altre tipus, el de l’amistat pura”, assegura Beltrán.

La família de l’Eduard és la seva connexió amb la realitat. Aquest és el paper que juguen el germà i la cunyada del protagonista, el Pere (David Vert) i la Tere (Muguet Franc), però també la seva mare, interpretada per Montse Guallar. “Ella és una mare molt patidora i molt pendent del seu fill”, explica l’actriu, que afegeix que el personatge està ferit per la mort del seu marit, a qui dona vida Sergi López.

La idea de la sèrie va sorgir en paral·lel a la d’una obra de teatre que, amb el títol 'Si no te hubiera conocido', es va estrenar l’abril a Madrid. Belbel, que va dirigir el muntatge protagonitzat per Unax Ugalde i Marta Hazas, assegura que la peça teatral, que no es podrà veure a Barcelona, i la sèrie de televisió són totalment compatibles perquè acaben agafant camins diferents.

Possible continuïtat

'Si no t’hagués conegut' s’estrena amb una primera temporada de 10 episodis –normalment TV3 en fa 13– perquè, segons Belbel, aquesta és l’extensió que li demanava la història. “Si n’hagués fet més, hauria sigut estirar el xiclet. Preferia que quedés concentrada en aquests deu capítols”, explica, tot i que assegura que una segona temporada és més que possible. “La 'bíblia' ja està redactada”, confessa.

En l’atmosfera de la sèrie hi jugarà un paper molt important la música, que “tindrà una incidència argumental en una part de la història”, segons explica Belbel. Per això, la productora ha confiat en un dels noms destacats de l’escena pop catalana, David Carabén. El líder de Mishima ha compost la capçalera, la banda sonora i dues cançons inèdites.