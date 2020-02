TV3 destapa ‘La fossa’

Si els dilluns són el dia dels crims reals a TV3, a partir d’avui els diumenges a la nit seran el moment dels crims de ficció. Si més no, durant les pròximes setmanes, quan la televisió pública emetrà (22.45 h) els quatre capítols de 45 minuts que formen La fossa, un thriller en què la investigació de l’assassinat de David Martos, un jove que havia exhumat il·legalment una fossa comuna de la Guerra Civil, fa aflorar altres crims comesos en el passat. Malgrat que, en aparença, les morts no tenen cap relació entre elles, les indagacions de la policia trauran a la llum una cadena de secrets, enveges i venjances que s’estén durant dècades i que fa encaixar tots els assassinats com si fossin peces d’un únic puzle.

L’encarregada d’estirar el fil de la mort del David és Andrea Carmona, una jove caporal dels Mossos d’Esquadra, amb una personalitat forta i enèrgica, interpretada per Nausicaa Bonnín. Al seu costat hi haurà el Domi (Sergio Caballero), un agent del cos més aviat prudent i reservat, amb qui d’entrada li costarà congeniar, però que és originari del poble on s’ha comès el crim i, per tant, té un profund coneixement dels veïns que li serà molt útil per a la investigació. Aviat els dos policies descobriran que la víctima (Marcos Franz) havia localitzat i obert la fossa basant-se en els records borrosos del seu avi (Miquel Gelabert), afectat d’Alzheimer. L’avi, però, és l’únic membre de la seva família amb qui el David mantenia una bona relació: per algun motiu, el vincle amb la seva mare (Núria Prims) era gairebé inexistent, i amb el seu germanastre (Àlex Batllori) no l’unia pràcticament res, fins al punt que la seva reacció davant la notícia de la mort del David és d’una fredor absoluta. Descobrir la causa d’aquestes tensions familiars pot ser una de les claus per resoldre els enigmes.

Tothom amaga coses

Però els membres d’aquesta família no són els únics que semblen explicar menys del que saben: tothom en aquesta sèrie amaga alguna cosa. Veïns del poble com la Sílvia i el Joel (Mònica López i Pau Durà), o l’enigmàtica nòvia del David (Katrin Vankova), tenen una cara oculta que la policia intentarà desemmascarar per mirar de lligar caps, i els mateixos investigadors també arrosseguen els seus propis secrets. Rere la seva cuirassa de professional implacable, l’Andrea amaga una vida familiar precària, amb un pare desvalgut a qui tracta amb menyspreu. I el Domi, tot i la seva aparent serenitat, està afligit per una pèrdua que no ha sigut capaç de superar.

“Tots els personatges tenen una fossa dins seu on enterren el seu passat, el dolor de la pèrdua”, reflexiona el director de la minisèrie, Agustí Vila. Segons ell, de fet, un dels punts forts de la història (escrita per Nil Quídam, Xarim Romaní i el mateix Vila) és que “la investigació policial va de la mà de la investigació dels personatges”. El director destaca la interpretació “continguda” de tots els actors, que sumada a una imatge “naturalista” permet dotar la sèrie de més realisme.

En opinió d’Oriol Sala-Patau, cap de ficció de TV3, Vila té “una mirada molt d’autor”, i això ha donat lloc a un thriller amb “un resultat i un tempo diferents”. “És una sèrie que surt del que estem acostumats a veure. Té un caràcter especial, i és important que es pugui veure un producte així a la televisió pública”, opina Bonnín. En aquest sentit, el showrunner de la sèrie, Loris Omedes, considera que La fossa s’acosta a les produccions de plataformes com Netflix o HBO, i agraeix l’aposta de TV3. “Ens agrada arriscar”, diu Sala-Patau. Tant la cadena com els productors deixen la porta oberta a produir-ne més temporades.