TV3 no emetrà el missatge de Nadal de Felip VI

Per segon any consecutiu, TV3 no emetrà el tradicional discurs de Nadal que el rei d'Espanya dirigeix, tradicionalment, als ciutadans el 24 de desembre. Tal com ja va decidir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el 2016, el missatge serà relegat al 3/24, segons avança 'Nació Digital'.

Serà la segona vegada que, de forma voluntària, la primera cadena de la CCMA decideix no retransmetre el missatge del monarca espanyol, ja que el 2013 no es va emetre per una vaga de treballadors com a protesta per "l'externalització de la publicitat".

L'última vegada que TV3 va emetre el discurs de Nadal del rei Felip VI, el 2015, va aconseguir una quota de pantalla del 14,7% i va ser seguit per 240.000 espectadors. Les dades van ser força inferiors a les del 2014, en què el discurs el van veure 280.000 espectadors.