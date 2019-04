TV3 emetrà el 13 d'abril el programa compensatori per la manifestació sobiranista de Madrid

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ja ha posat data al programa especial ordenat per la Junta Electoral Central (JEC) per compensar els partits que es presenten a les eleccions del 28-A que no van donar suport a la manifestació del 16 de març a Madrid en defensa del dret a l'autodeterminació. L'espai s'emetrà el dissabte 13 d'abril, de 17 a 19 h, i es podrà seguir per TV3, el 3/24 i Catalunya Informació, els mateixos mitjans que van cobrir en directe la manifestació.

La data i el format d'aquest especial s'ha tancat de mutu acord entre la CCMA i els partits afectats. De fet, segons Europa Press, el document porta la signatura no només dels partits que seran compensats en aquest programa (el PSC, el PP i Ciutadans) sinó també dels que van donar suport a la manifestació (JxCat, ERC i En Comú Podem). L'acord preveu que, de les dues hores que durarà l'emissió (tal com va establir la JEC), 47 minuts corresponguin al PSC, 40 al PP i 34 a Ciutadans. Els temps s'han repartit en funció dels resultats obtinguts per aquestes formacions a Catalunya en les últimes eleccions generals. Pel que fa al contingut, els partits podran escollir "els actes sobre els quals volen informar", que podran ser o bé en directe o bé gravats prèviament.

L'emissió d'aquest programa especial és el resultat del recurs que Ciutadans va interposar davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per la cobertura que els mitjans públics catalans van fer de la manifestació del 16 de març a Madrid. L'òrgan provincial va determinar que la CCMA havia actuat correctament, però el partit va recórrer llavors a la Junta Electoral Central, que va estimar el recurs, va obligar a compensar els partits que no donaven suport a aquell acte i va instar la Junta Provincial a incoar un expedient sancionador contra la CCMA.

La JEC obligava TV3 i Catalunya Ràdio a oferir "un temps de cobertura total de dues hores de duració", en "igual franja horària" que la manifestació, és a dir, un dissabte a la tarda. La manifestació es va celebrar dins del període electoral (és a dir, després de la convocatòria formal dels comicis), però abans de l'inici de la campanya. En canvi, el programa compensatori s'emetrà ja dins dels 15 dies de campanya electoral, que haurà començat el dia 12.

El setembre del 2015, la JEC ja va obligar TV3 a emetre un programa compensatori per contrarestar la transmissió de la manifestació sobiranista de l'Onze de Setembre, que havia coincidit amb el primer dia de les eleccions del 27-S al Parlament. En aquell cas, l'especial es va emetre un diumenge a la tarda, i va incloure mítings del PSC, el PP, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot. Al llarg de les quatre hores que va durar l'emissió, TV3 va tenir una quota de pantalla mitjana de l'1,4%, el pitjor resultat de tota la seva història en aquesta franja, segons va informar llavors la cadena.