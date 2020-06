TV3 no renunciarà a l’Esport3 tot i el mínim històric

El canal esportiu de TV3 ha patit un nou sotrac amb el coronavirus: l’aturada de les competicions ha provocat que es renunciés a aquesta finestra. Així, l’Esport3 ha estat repicant els continguts infantils i culturals del 33/Super3. Això ha deixat el seu share al mínim del 0,3, en els mesos que portem d’aquest 2020. Però la presidenta en funcions de l’ens, Núria Llorach, no considera tancar-lo i, segons ha informat en la comissió de control parlamentària d’aquest divendres, prepara un pla per fer reviure el canal.

De moment, però, el projecte no ha arrencat amb bon peu. Fa dues setmanes se li va encarregar al director d’esports, Christian Garcia, que elaborés un pla a tres i cinc anys vista per al departament que dirigeix. La premissa era que no augmentés el pressupost respecte als sis milions d’euros que gestiona actualment, personal a banda. En els bons temps, fa una dècada, la compra de drets esportius havia fet que TV3 gastés fins a 50 milions en esports, que havien quedat reduïts, els últims anys, a uns 10 milions i amb tendència a la baixa.

La dimissió inesperada de Garcia, aquesta setmana, ha deixat l’encàrrec sense sentit, a l’espera que la Corporació decideixi si nomena algú en el càrrec i, sobretot, si manté l’organigrama actual, segons el qual el director d’esports i el director de TV3, Vicent Sanchis, tenen el mateix rang. Aquesta peculiar organització ha generat tensions, les últimes setmanes, arran del documental sobre el cas Rosell, que es va emetre sense signar perquè el seu autor estava en desacord amb edicions que li havien forçat a fer. Sanchis va admetre, en seu parlamentària, que ell no hauria emès aquell treball, però es va desvincular del tot dels canvis. I va recordar que, en virtut d’aquesta organització, ell no tindria potestat per instar-los, més enllà de decidir si posa en antena o no el treball.

El malestar intern també ha marcat els últims temps l’àrea esportiva. El fitxatge de Francesc Garriga, procedent de Catalunya Ràdio, per presentar el nou programa Onze ha estat un nou detonant de mala maror. El Nacional afirmava el dia 16 de juny que 120 treballadors, sobre un total de 140, havien firmat un document demanant la dimissió de Garcia i el seu segon, Bernat Soler. Però tant la direcció com la presidència neguen haver rebut cap escrit en aquest sentit. A la carta de dimissió lliurada dilluns per Garcia a Llorach s'argüien motius "personals".

A partir d’aquí, la presidenta en funcions ha reconegut avui que s’està estudiant si esports ha de tenir una direcció corporativa pròpia, al mateix nivell que la dels directors de Catalunya Ràdio o TV3. Però s’ha ratificat com a partidària de mantenir la finestra que suposa l'Esport3. "Tinc clar que la televisió del meu país ha de tenir esport català i esport en català. Això ens pertoca. No ens podem permetre recular en més àmbits de la normalització en català. Per això estem repensant i treballant com redefinir-lo per protegir aquest servei públic". En els últims temps, s’havia anunciat que el canal se centraria en l’esport base i en disciplines considerades minoritàries. L'adopció de tècniques de realització remotes és una de les idees que s'ha posat sobre la taula.