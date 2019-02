TV3 tanca el millor gener en nou anys i acumula 18 mesos de lideratge

TV3 acumula ja un any i mig de lideratge consecutiu, després d'haver tancat el gener, novament, en primera posició. La televisió pública, ha més, ha aconseguit el millor resultat de la temporada i el registre més elevat en el primer més de l'any des del 2010.

TV3

Puja fins al 14,5% i consolida la primera posició

TV3 ha obtingut al gener una quota de pantalla mitjana del 14,5%, tres dècimes més que al desembre i vuit més que fa un any. Aquest resultat és, de fet, el més alt des del maig, quan va arribar al 14,8%, i representa la millor dada en un mes de gener des del 15,4% que s'havia anotat el 2010. Fa un any i mig, des de l'agost del 2017, que TV3 no baixa de la primera posició.

La distància amb les seves principals rivals continua sent considerable: té 2,8 punts de marge sobre Antena 3, que és segona, i 3,9% sobre Telecinco, que completa el podi. Tot i així, aquesta diferència és més petita ara que fa un mes, ja que les dues grans cadenes privades espanyoles han experimentat creixements notables aquest inici del 2019.

Pel que fa als canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el 3/24 torna a ser el que ofereix més bon rendiment, malgrat que ha començat l'any a la baixa: de l'1,7% ha passat a l'1,5%. El Super3/33, en canvi, puja, i després de tres mesos encallat en el mínim històric del 0,8% recupera ara el llindar de l'1% (un resultat que ara es pot interpretar com a positiu però que fa només un any i mig era el pitjor des de la fusió dels dos canals en una única freqüència, el 2012). Pel que fa a l'Esport3, també remunta tímidament, del 0,4% al 0,5%, però segueix encara en dades molt discretes. En conjunt, la CCMA ha tancat el gener amb un 17,1% de 'share'.

Canals privats espanyols

Antena 3 fa el millor resultat des del 2015 i continua segona

Per segon més consecutiu, Antena 3 ha superat Telecinco i s'ha situat al segon lloc del rànquing dels canals més vistos a Catalunya. De fet, des de l'agost aquest ha estat l'ordre habitual: Telecinco només va passar al davant al novembre, i tot just per una dècima. Totes dues cadenes han crescut amb força en aquest primer mes de l'any, però ha sigut la d'Atresmedia la que ha experimentat un augment més important, d'1,2 punts, fins a situar-se en l'11,7%, que representa la seva millor dada des del novembre del 2015. Telecinco, per la seva banda, s'ha anotat un 10,6%, nou dècimes més que al desembre. Descomptant el juny i el juliol de l'any passat, en què la cadena va créixer gràcies a l'emissió del Mundial de futbol, aquest registre és el més elevat que obté el canal de Mediaset des del juliol del 2017.

Pel que fa als segons canals, no hi ha hagut color. La Sexta s'ha mantingut en les seves xifres habituals, un 6,6% que representa una dècima més que al desembre i que li permet empatar amb La 1 en la quarta posició. En canvi, Cuatro, que fa mesos que manté una tendència molt negativa, s'ha enfonsat fins al segon pitjor registre de la seva història, un 4,5%. Només en el seu primer mes de vida, el novembre del 2015, havia quedat per sota d'aquest resultat, amb un 4,2%.

Tot plegat situa el grup Atresmedia clarament per davant del seu rival: la suma de tots els seus canals arriba al 25,8%, pel 24,3% de Mediaset.

TVE

La 1 segueix baixant i s'acosta al seu mínim històric

L'any no ha començat bé per a Televisió Espanyola, que encadena el seu quart mes a la baixa i es queda amb un 6,6%. La dada li permet salvar la quarta plaça, tot i que compartida amb La Sexta. Aquest registre iguala el mínim de la temporada, obtingut al setembre, i supera per només tres dècimes el pitjor resultat històric de la televisió pública estatal a Catalunya, el 6,3% que va marcar l'agost del 2013. Sumant-hi la resta de canals, TVE tanca el gener amb un 11,3%.

8TV

El canal, en plena decadència, s'enfonsa fins al 0,6%

La cadena del Grupo Godó segueix rebaixant, mes a mes, els seus mínims històrics. Si al desembre havia tocat fons amb un 0,8% de quota, al gener, sense oferta informativa, la dada ha baixat encara més, fins al 0,6%. Un any enrere, 8TV s'havia anotat un 2,1%, i fa només tres anys, el gener del 2016, marcava un 3,6%. Dels 32 canals d'àmbit català o espanyol que emeten a través de la TDT, 8TV només és capaç de superar Esport3, Teledeporte, Ten i Real Madrid TV. La conseqüència d'aquesta situació és que els canals en català sumen un 17,7% de quota, 1,6 punts per sota del gener del 2018.