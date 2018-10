TV3 tasta la ciència-ficció amb ‘Si no t’hagués conegut’

“Pot haver-hi tants universos diferents com opcions no triades a la vida”. Aquesta frase serveix per resumir Si no t’hagués conegut, la nova sèrie de TV3 que s’estrena aquesta nit i que és una de les primeres experiències de la cadena amb la ciència-ficció, un gènere que fins ara pràcticament no havia tocat. Creat per Sergi Belbel, aquest drama eminentment romàntic planteja una de les incògnites de la vida humana: com seria la vida si no haguéssim pres les decisions que hem pres.

El protagonista de Si no t’hagués conegut és l’Eduard (Pablo Derqui), un home feliçment casat amb l’Elisa (Andrea Ros), amb qui té dos fills, la Carla (Berta Garcia) i el Jan (Joel Bramona). Un fet inesperat, que ell provoca de manera indirecta, capgirarà la seva vida. Tot i l’aparent irreversibilitat de la situació, l’Eduard trobarà una escletxa d’esperança de la mà d’un personatge misteriós, interpretat per Mercedes Sampietro, que li oferirà l’oportunitat d’entrar en universos paral·lels en funció de decisions o opcions que ell va desestimar en el passat. Com passava a la pel·lícula Dues vides en un instant, en què es mostrava com una decisió tan petita com agafar el metro o no podia tenir conseqüències en el destí del personatge interpretat per Gwyneth Paltrow, l’Eduard explorarà les bifurcacions que podria haver tingut la seva vida.

“La meva idea va ser parir una història que pogués tenir recorreguts diferents en funció de les opcions que cada un de nosaltres hem desestimat en les nostres vides”, explica Sergi Belbel, que va escriure la base de la sèrie, la bíblia, en paral·lel a una obra de teatre sobre la mateixa història que s’ha pogut veure només a Madrid. Per a l’autor, Si no t’hagués conegut també és una manera de proposar a l’espectador que faci repàs del seu recorregut vital i intenti pensar què hauria passat si no hagués descartat determinades decisions.

Una gran història d’amor

Més enllà de jugar amb el gènere de la ciència-ficció, la sèrie, que té una primera temporada de 10 episodis, és un drama amb una història d’amor a l’entorn de la qual gira tota la trama. “Els gèneres són una manera d’explicar les veritats, però el que hi ha dins no deixa de ser una història de sentiments i d’amor. És una història molt romàntica que està disfressada d’altres coses”, admet Belbel, que assegura que els humans s’aferren al sentiment romàntic per, entre altres coses, esquivar pensaments dolorosos, com la consciència de la mort.

Una de les meitats de la parella protagonista és l’Elisa, a qui dona vida Andrea Ros. L’actriu assegura que una de les coses que la van enganxar del projecte és que hi hagués un personatge femení interessant. Per a Ros, Si no t’hagués conegut parla “d’una història d’amor amb perspectiva de gènere i feminisme, una parella que s’estima d’igual a igual, en la qual tant ella com ell són capaços de donar-ho tot per l’altre”. “Sempre estem parlant d’històries d’amor turbulentes i terribles i, a vegades, també és bonic veure com la gent s’estima bé i supera les coses”, explica l’actriu.

Al voltant de l’Elisa i l’Eduard hi ha una constel·lació de familiars i amics que també evolucionen al llarg de la trama: des de l’Òscar (Javier Beltrán), el millor amic de l’Eduard, fins a la Maria (Montse Guallar), la mare del protagonista. Beltrán, que defineix la sèrie com a “trepidant”, assegura que tant el protagonista com els secundaris fan un viatge emocional a ritme “de cotxe de Fórmula 1”. Belbel, que no ha volgut que hi hagués dolents o antagonistes, reconeix que, com diu Beltrán, el nivell emocional de la sèrie és alt.

Si no t’hagués conegut ocuparà la franja horària de prime time dels dilluns, la mateixa en què han triomfat sèries com Merlí, Nit i dia i Benvinguts a la família. El director de la cadena pública, Vicent Sanchis, reconeix que es tracta “d’un repte enorme”. “Venim d’unes sèries que han funcionat molt bé i tenim el llistó molt alt”, explicava el director sobre la nova sèrie, que suposa el bateig de TV3 en un gènere que no està acostumat a treballar. “Presentar una sèrie de ciència-ficció és caminar sobre l’abisme”, explica Sanchis, que confessa ser un gran amant del gènere.

“La sèrie és un miracle, sobretot pels problemes pressupostaris que hem tingut en els últims mesos. I és un miracle que des que vam començar a rodar al mes de maig ja disposem dels capítols per poder estrenar-la”, assegura Oriol Sala-Patau, cap de ficció i cinema de TV3. La cadena es mostra convençuda que la sèrie sorprendrà els espectadors, als quals demana que tinguin paciència perquè “tots els episodis tenen un premi important al final que segur que els enganxarà a l’episodi següent”. “Hi ha una necessitat d’innovar. Veníem d’una tercera temporada de Merlí, d’una segona d’El crac... Si no t’hagués conegut és diferent”, conclou Sala-Patau.