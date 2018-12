TVE dona a conèixer les cançons candidates a representar Espanya a Eurovisió

TVE ha donat avui el tret de sortida al procés per escollir el representant d'Espanya a Eurovisió 2019. Com ja s'havia anunciat, 'OT' tornarà a ser el planter del qual sortirà el cantant o cantants que viatgin a Israel per defensar la proposta espanyola. Aquest matí els responsables de l'acadèmia –Noemí Galera i Manu Guix– han repartit entre els concursants que encara formen part del programa –Natalia, Alba Reche, Famous, Sabela, Julia i Miki– els temes que han passat el primer filtre de la valoració del jurat professional. A més dels concursants que encara són a dins, també alguns dels que ja han sigut expulsats tindran l'oportunitat de presentar-se com a candidats a representar Espanya.

Tot i l'anunci dels títols de les cançons, els espectadors del canal 24 hores d''OT' no han pogut sentir ni una nota de cap dels temes. La cadena i el programa han decidit no desvelar com sonen les cançons per no donar avantatge als concursants que són dins de l'acadèmia, i que encara reben seguiment 24 hores a través del canal de YouTube, respecte als concursants que ja han sigut expulsats i que també hauran de defensar una cançó candidata a anar a Eurovisió.

'Demos' i votacions del públic

Diumenge els candidats a representar Espanya a Eurovisió 2019 enregistraran una 'demo' d'un minut de cada cançó que es penjarà a la web de RTVE a partir del 20 de desembre. El públic tindrà temps fins al 2 de gener per votar les seves cançons preferides. Les tres cançons més votades pel públic a través de la web aniran directes a la gala especial que s'emetrà al gener, mentre que RTVE i Gestmusic escolliran els set temes restants que formaran part de la llista de deu finalistes.

En total s'han repartit 17 temes, 15 dels quals són per a solistes i 2 per a duets. El català Miki defensarà tres temes: 'La venda', 'El equilibrio' i 'Nadie se salva', aquest últim a duo amb Natalia. Per la seva banda, la cantant navarresa interpretarà 'La clave', una cançó que RTVE defineix com un tema de pop espanyol amb tocs urbans. Julia cantarà la balada amb aires de flamenc 'Qué quieres que haga?', mentre que Alba Reche interpretarà 'Qué será luego' (soul amb aires llatins). Pel que fa a Famous, se li ha assignat un tema amb influències gòspel titulat 'No puedo más'. La sisena finalista d'OT', la gallega Sabela, cantarà 'Dímelo de frente', un tema pop amb arranjaments electrònics, i 'Hoy soñaré', una cançó amb tocs ètnics i arranjaments 'chill-out'.

Pel que fa als expulsats, Carlos Right té dues cançons –'Se te nota' i 'Nunca fui'–. Noelia i Marta defensaran una balada romàntica cada una, 'Hoy vuelvo a reír otra vez' i 'Vuelve', respectivament. Marilia ha rebut dues cançons: 'Todo bien', amb tocs de funk carioca, i 'A tu lado', un duet amb Joan Garrido, un altre dels expulsats. Finalment, Damion cantarà 'Sale' i María 'Muérdeme'. Dels 16 concursants, només tres s'han quedat sense cançó: Dave, África i Alfonso.

L'any passat es va poder seguir el minut a minut de la preparació dels temes candidats a Eurovisió gràcies al canal en directe de YouTube del programa. Aquest any, però, no serà així, ja que el programa s'acabarà el 19 de desembre i la gala especial en la qual s'escollirà el representant d'Eurovisió no s'emetrà fins al gener, encara en una data indeterminada.

El procés per escollir la cançó que representarà Espanya no és senzill. En total, RTVE ha rebut 953 temes escrits per artistes amateurs, als quals s'han de sumar les cançons escrites per professionals reconeguts. El jurat ha escollit les millors, que els professors d''OT' han repartit entre els concursants del programa seguint un criteri estilístic. Segons ha detallat Tinet Rubira, director d''OT', a Formula TV, tot i que en un principi els 16 concursants optaven a representar Espanya, no tots els 'triunfitos' tenen cançons. "De la mateixa manera que alguns s'han quedat sense cançons, d'altres en tenen dues. Els professors s'han regit pel registre de cadascun, s'ha fet una assignació tenint en compte qui pot defensar millor cada tema", assegura.

La prèvia al repartiment de les cançons no ha estat exempta de polèmica. La cantant Zahara, un dels membres del jurat per escollir precandidates, es va queixar en una entrevista a La 2 que la major part dels temes sonaven tots igual. "Hi havia moltes cançons que s'assemblaven a d'altres. Sense voler ser cruel: una altra 'Lo malo', una altra 'Ni la hora'... Semblava que haguessin fet les cançons per als de l'any passat [els concursants d''OT 2017']. Hi havia coses divertides, però en general hi ha molta homogeneïtat. Semblava una rere l'altra la mateixa cançó amb el mateix ritme", va assegurar a l'espai 'Ese programa del que usted me habla'.

L'edició 2018 d'Eurovisió va tenir com a representants Alfred i Amaia, sortits d''OT 2017', que van interpretar 'Tu canción', un tema que no va tenir sort i va quedar en 23è lloc al rànquing final.