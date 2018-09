TVE emetrà la segona temporada de 'La República' després de set anys d'oblit

Després de passar set anys en un calaix, la segona temporada de '14 de abril. La República' per fi veurà la llum a TVE. Ho va anunciar ahir Fernando López Ruiz, director de ficció de la televisió pública, durant la seva participació al FesTVal de Vitòria, que serveix per donar a conèixer les principals novetats de les diferents cadenes espanyoles.



"L'emetrem aquesta temporada", va assegurar López Ruiz, tot i que després va matisar que encara no han decidit quan es podrà veure exactament. Va afegir que la sèrie produïda per Diagonal TV no serà l'única sèrie 'perduda' que TVE recuperarà. "N'hi ha diverses que es van fer fa temps i que volem que s'emetin... 'Volveremos', 'La Conspiración' o 'Tres días de abril' són altres que estaven esperant ser emeses i que, per fi, han rebut la llum verda", va assenyalar el directiu sobre altres ficcions rodades el 2011 que encara esperaven el seu torn per ser vistes.

'14 de abril. La República' va tenir una bona acollida quan es va emetre i va aconseguir 3.516.000 espectadors i un 17% de quota de pantalla a Espanya. Aquestes bones dades van propiciar que la cadena encarregués una segona temporada. Estava previst que s'emetés a principis del 2012, però mai va passar.

Entre el rodatge i la suposada data d'emissió va haver-hi canvis al capdavant de la direcció de TVE: el juliol del 2011 dimitia Alberto Oliart i no es va designar un nou president fins gairebé un any després. El juny del 2012 Leopoldo González-Echenique assumia el càrrec en la direcció de TVE, sis mesos després que el PP guanyés les eleccions per majoria absoluta. En aquell moment es va assegurar que la sèrie no es podia emetre per motius econòmics, ja que TVE no fa constar un programa en el seu balanç de cost fins que no s'emet.