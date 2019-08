TVE renova Màxim Huerta i el seu matinal, ‘A partir de hoy’

El que va començar com un programa estival serà fix a la graella de La 1. TVE va confirmar ahir que ha renovat el contracte de Màxim Huerta i el seu matinal A partir de hoy. La cadena pública espanyola va donar la notícia després que l’actriu María Barranco ho avancés per error durant una entrevista en directe que li feia Huerta. A partir de hoy continuarà durant la temporada regular tot i que ha tingut unes audiències discretes. Durant les setmanes que porta en emissió ha acumulat un 5,8% de share, una xifra bastant per sota de la mitjana de la cadena (8,6%), que ja és força baixa.

A partir de hoy ha sigut el retorn de Huerta a la televisió després de la frustrada carrera com a ministre de Cultura, càrrec que es va veure forçat a abandonar menys d’una setmana després d’haver-lo assumit arran de l’escàndol per haver perdut un judici per frau fiscal (la demanda l’havia presentat ell). El seu retorn als platós també va estar envoltat de polèmica pel seu sou, que, segons El Mundo, ha sigut de 46.800 € per dos mesos.