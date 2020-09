‘The New Barcelona Post’ explicarà des d’avui les bones notícies de la ciutat

The New Barcelona Post comença avui el seu camí com a magazín en línia d’informació empresarial, cultural i social “que vol contribuir a potenciar la marca Barcelona, a donar valor a tot el talent que hi ha a la ciutat i a reactivar l’economia i la cultura”. Segons expliquen des del mitjà, que es defineix com a “projecte periodístic independent” i es pot llegir tant en català com en castellà, The New Barcelona Post “treballarà de forma positiva i al servei de la ciutat per impulsar la projecció nacional i internacional de Barcelona, amb informacions de qualitat i rigor que ajudin a visibilitzar els seus atributs, les seves qualitats, els seus anhels i els seus èxits”.

A més, “aspira a ser l’altaveu de les empreses, dels emprenedors, dels creadors i dels artistes, dels científics i investigadors, i de totes aquelles persones i institucions que aposten per Barcelona”. També avança que vol donar veu a totes les entitats socials que “de forma desinteressada contribueixen a fer que la societat sigui més solidària, més justa i amb més igualtat d’oportunitats per a tothom”.

En l’actual context de crisi sanitària i econòmica, una nova publicació en línia com el The NBP expliquen que ha de buscar “una mirada optimista per contribuir que la ciutat torni a brillar i a confiar en si mateixa”. Per fer-ho, diuen que es basaran en la premissa de good news, true stories (bones notícies, històries de debò, en català), amb la qual volen recuperar “la Barcelona que tots volem”.

El nou editor de The New Barcelona Post és Jaume Giró, fins fa uns mesos director general de la Fundació Bancària La Caixa. Després d’una llarga trajectòria en el sector de la comunicació corporativa i la gestió empresarial, ara emprèn aquest projecte “amb la il·lusió de potenciar la marca Barcelona i contribuir a la seva projecció”. El director de la publicació serà Sergi Saborit, periodista amb llarga trajectòria en la informació econòmica i, per tant, coneixedor del teixit empresarial català.

Saborit s’incorpora a aquest nou projecte amb una àmplia experiència professional de més de 20 anys al diari Expansión, on va ser membre fundador i cap de secció del suplement Expansión Catalunya. “En un moment d’excessiva polarització mediàtica i soroll informatiu, per a mi és un orgull iniciar una nova etapa professional en un mitjà que apostarà pel rigor i la qualitat i per buscar el costat positiu de la vida”, afirma el periodista sobre el flamant projecte.