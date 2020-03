Toni Albà torna al 'Polònia'

Toni Albà tornarà a aparèixer al Polònia aquest dijous, més d'un any després de la seva última participació en el programa. Albà va abandonar l'espai de TV3 arran de la polèmica pels seus tuits sobre Inés Arrimadas, i en aquell moment va afirmar que no hi tornaria a participar més. Però aquest dimarts ell mateix ha confirmat a l'ARA que apareixerà a l'edició d'aquest dijous, interpretant el rei Joan Carles I i l'exconseller d'Exteriors Alfred Bosch. Els gags es gravaran, si no hi ha canvis, aquest dimecres.

Segons ha pogut saber l'ARA, les converses sobre la tornada d'Albà al Polònia es limiten, de moment, al programa d'aquesta setmana, en què ha coincidit l'escàndol per les comissions que hauria cobrat el rei emèrit procedents de l'Aràbia Saudita i la dimissió de Bosch.

L'últim cop que Albà va aparèixer al Polònia va ser el febrer del 2019. La seva participació al programa era puntual: la productora del programa, Minoria Absoluta, no el tenia contractat de manera fixa, i només li demanava col·laboracions puntuals quan necessitava la presència d'algun dels personatges que ell interpretava, principalment Joan Carles I, però també Alfred Bosch, Donald Trump i, anteriorment, Àngel Ros, Josep Lluís Carod-Rovira i Benet XVI.

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) February 23, 2019

Però la relació entre l'actor i la productora es va trencar després que, el 23 de febrer de l'any passat, Albà publiqués un tuit en què, sense esmentar-la directament, qualificava l'aleshores líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, de prostituta: coincidint amb el viatge que la política va fer a Waterloo, li va recomanar: "Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam. Allà hi estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats". La piulada es va interpretar com una referència al fet que als Països Baixos la prostitució està legalitzada.

Rebuig generalitzat

No era la primera vegada que Albà piulava missatges ofensius cap a Arrimadas, però en aquesta ocasió el rebuig al seu tuit va ser molt generalitzat. Toni Soler, president de Minoria Absoluta i exdirector del Polònia, va assenyalar que el tuit d'Albà no feia "ni punyetera gràcia", i el compte de Twitter oficial del programa també va deixar clar que ni la direcció de l'espai ni la productora compartien el contingut del missatge, i va afegir: "E ls insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen amb la nostra manera d'entendre l'humor". Per la seva banda, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es va desmarcar de la piulada de l'actor, que va considerar "absolutament condemnable".

Els comptes dels actors i altres membres de l'equip del programa són de caire personal i només els seus titulars en són responsables. Malgrat tot, volem deixar clar que els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen amb la nostra manera d'entendre l'humor. 2/2 — Polònia (@poloniatv3) February 24, 2019

Comunicat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals arran dels comentaris de Toni Albà https://t.co/PPxPUPjg1f pic.twitter.com/ofZmY1mndw — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) February 25, 2019

Arran d'això, l'1 de març Minoria Absoluta va decidir "congelar" la participació d'Albà en el programa d'humor i, al cap d'un mes, el mateix actor anunciava la decisió de deixar definitivament el Polònia. Va fer-ho després que el programa revelés, a través de Twitter, que l'actor Noé Blancafort interpretaria el personatge de Santiago Abascal, que Albà havia estat preparant abans de ser-ne apartat temporalment. Segons va piular en aquell moment, l'actor va decidir "sortir del congelador" per "continuar fent ús del dret a la llibertat d'expressió, costi el que costi i sense embuts".

No m’he explicat bé! NO TORNARÉ AL POLÒNIA! https://t.co/Fd4p3Yqrcc — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) April 4, 2019

Toni Albà formava part de l'equip del Polònia des del començament del programa, el 2006. En el moment que es va anunciar la seva desaparició temporal, l'actor va demanar als espectadors que no fessin boicot al programa.

