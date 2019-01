Trump utilitza una imatge de 'Joc de trons' per amenaçar amb l'arribada del mur

Tot i que fa dos mesos la HBO el va renyar, Donald Trump ha tornat a utilitzar un 'mem' de 'Joc de trons' amb finalitats polítiques. Aquest cop ha sigut per amenaçar amb l'arribada del mur que ha de separar Mèxic dels Estats Units. En la imatge que ha compartit, el president nord-americà apareix en un primer pla amb la frase 'The wall is coming' sobreimpressionada, i utilitza com a referència un dels lemes –Winter is coming'– i la tipografia característica de la sèrie.

Amb l'ús d'aquesta frase, Trump fa una associació entre el mur que apareix a la sèrie, que separa els Set Regnes de les terres salvatges, i la fortalesa fronterera que ell vol construir entre Mèxic i els Estats Units. Divendres, Trump va amenaçar amb declarar un estat d'emergència nacional si els demòcrates no donen suport a una partida pressupostària per construir el mur.

No és la primera vegada que Trump recorre a 'Joc de trons' per fer una gràcia a Twitter. Aquest novembre, el president dels EUA també va utilitzar un cartell de la sèrie per anunciar el restablint de les sancions a Iran. Llavors la HBO es va mostrar molesta i va instar Trump a no fer ús dels símbols de la cadena per a les seves proclames polítiques. A banda de la cadena, actrius de la sèrie com Maisie Williams o Sophie Turner, que interpreten Arya i Sansa Stark respectivament, van mostrar el seu descontentament amb l'ocurrència de Trump.

La HBO és una de les empreses que formen part del grup Time Warner, també propietari de la CNN, cadena a la qual Trump ha atacat en diverses ocasions. Entre els molts conflictes que el president dels EUA ha tingut amb aquest grup de comunicació destaca la seva oposició, a través del departament de Justícia, a la compra de Time Warner per part d'AT&T, que finalment va ser aprovada al juny per un jutge federal.