‘Vanity fair’, ambició sense data de caducitat

Se sol dir que els clàssics no moren mai, i si es tracta de televisió britànica no només no defalleixen sinó que sempre són susceptibles de ser adaptats, com demostren les minisèries de la BBC o la ITV basades en obres literàries. En aquesta ocasió és el torn de reinterpretar 'La fira de les vanitats', la novel·la de William Thackeray escrita al segle XIX. La nova versió, produïda per la cadena ITV i Amazon, arriba demà a les 22.00 hores al canal #0 de Movistar+ amb el seu títol original, 'Vanity fair'.

Concebuda com una sàtira de la societat britànica de l'època, la novel·la de Thackeray segueix la història de Becky Sharp, una noia de classe baixa, intel·ligent i ambiciosa que utilitza tots els recursos que té a mà per fer-se un forat a l’alta societat anglesa i oblidar-se de les estretors econòmiques. Ambientada en el context de les guerres napoleòniques, el punt de partida de la sèrie és l’inici de la seva amistat amb Amelia Sedley, una jove amable, però passiva i ingènua, que és l’antítesi del caràcter desvergonyit de la Becky.

L’encant de l’antiheroïna

L’encarregada de donar vida a l’ambiciosa protagonista és Olivia Cooke. Tot i ser britànica, l’actriu s’ha fet popular gràcies als seus projectes als Estats Units i, especialment, a la pel·lícula 'Ready player one', de Steven Spielberg. De fet, Cooke assegura que si no fos per aquesta cinta i pel director nord-americà mai hauria aconseguit el paper protagonista de 'Vanity fair'. “Si no hagués marxat als Estats Units, no sé si hauria acabat protagonitzant un drama de la ITV o m’hauria d’haver conformat amb un paper de donzella”, reflexiona Cooke, que defineix la Becky com “una antiheroïna”. Quan es va publicar 'La fira de les vanitats', l'any 1848, portava com a subtítol 'Una novel·la sense heroi', ja que Thackery volia deconstruir les convencions sobre l’heroisme que tenia la literatura de la seva època.

“És dolenta, conspira, vol estatus i ser famosa. M’agrada que el personatge juga molt amb la idea de com havia de ser una dona en aquella època i ella no és pura o honesta, és una persona complicada”, explica l’actriu.

La minisèrie de set episodis que es podrà veure a Movistar+ és la setena adaptació televisiva que es fa de la història de Becky Sharp, una llarga llista de produccions que inclou una versió soviètica estrenada l’any 1976. Per a Cooke, un dels motius pels quals la història segueix interessant el públic actual és que “apel·la a la gent jove de qualsevol època”.

“El desig d’aconseguir riquesa i notorietat són emocions que tenim tots a dins, però que intentem suprimir perquè ens ho exigeix la religió o les normes socials”, confessa l’actriu en relació a l’ambició del seu personatge. “Si fos viva actualment, la Becky seria la consellera delegada d’una gran empresa. O potser dirigiria un estudi de cinema. O potser seria actriu, perquè és una actriu molt convincent quan ho ha de ser, quan ha de ser simpàtica amb altres personatges”, insisteix Cooke sobre els trets que converteixen la Becky en algú atractiu per al públic actual.

Per refermar el component d’actualitat, els responsables de la minisèrie han optat per una aproximació moderna, sense deixar de banda els elements històrics. Un dels detalls que donen suport a aquesta visió contemporània és la selecció musical, que barreja cançons pop i rock com 'Material girl' de Madonna i 'All along the watchtower' de Bob Dylan.