El 'New York Times' i el 'Wall Street Journal', premi Pulitzer per les investigacions sobre Trump

El 'New York Times' i el 'Wall Street Journal' han estat guardonats aquest dilluns amb el premi Pulizter que atorga cada any la Universitat Columbia de Nova York. Els dos diaris han estat reconeguts en la 103a edició dels premis per les seves investigacions relatives a diversos escàndols relacionats amb l'imperi financer i la campanya electoral de Donald Trump, president dels Estats Units.

Durant l'anunci dels guanyadors la portaveu dels premis Pulitzer, Dana Canedy, ha assegurat que els treballs seleccionats són una mostra que "hi ha esperança encara que hi hagi persones que erròneament degradin els mitjans a enemics de la democràcia que defensen" en al·lusió directa al president dels Estats Units i la seva actitud envers els mitjans de comunicació.

En concret, el 'New York Times' ha rebut el premi per un reportatge desenvolupat durant 18 mesos d'investigació amb el qual mostraven els orígens de l'imperi de Trump. L'informe del diari amb seu a Nova York, encapçalat pels periodistes David Barstow, Susanne Craig i Russ Buettner, ha estat premiat "per una investigació exhaustiva de 18 mesos sobre les finances del president Donald Trump que va desmentir les seves afirmacions que havia aconseguit la seva riquesa per si mateix i que va mostrar (la realitat) d'un imperi empresarial ple de evasions d'impostos ".

Per la seva banda, el 'Wall Street Journal' ha estat guardonat al premi al millor treball de periodisme nacional per descobrir els pagaments que van rebre dues dones que van assegurar haver mantingut relacions amb l'ara president, així com les persones que van participar en l'intercanvi. Aquests fets van desembocar en un procés judicial que va suposar una condemna de tres anys de presó per l'exadvocat de Trump, Michael Cohen, culpable d'haver violat la llei de finançament de campanyes electorals i d'haver pagat a les des dones a canvi del seu silenci. El reportatge va estar dirigir per Michael Siconolfi, Ashby Jones i Jennifer Forsyth.

També hi hagut premis pel periodisme local. El premi al servei públic ha anat a parar a mans del 'Sun Sentinel' de Florida, que ha estat guardonat per la seva cobertura del tiroteig de l'any passat a l'institut Stoneman Douglas de Parkland. Tot i que no es va endur cap premi, Canedy ha fet una menció especial al diari estudiantil 'Eagle Eye' de l'institut de Parkland pels obituaris dedicats a les 17 persones que van morir durant el tiroteig. "Com estudiants, reporters i editors, van haver de deixar de banda el seu dolor i reconèixer el seu paper com a supervivents, periodistes i éssers estimats del morts", ha subratllat la portaveu, que els ha descrit com "la gran esperança del futur del periodisme".

Per la seva banda, el 'Pittsburg Post-Gazzette' s'ha endut el premi Pulitzer a les noticies d'última hora per el seu tractament de la matança que va tenir lloc a una sinagoga de la ciutat per part d'un supramacista blanc. Canedy ha destacat que el mitjà va fer una cobertura "en profunditat i compassiva" que va aconseguir "reflectir l'angoixa i la resilència d'una comunitat embargada pel dolor".

Finalment, el 'Capital Gazzette', el diari de la ciutat d'Annapolis (Maryland), ha rebut una menció especial pel seu compromís amb el periodisme després que continués en funcionament quan el passat juny va ser escenari d'un altre tiroteig en el qual van morir cinc persones.