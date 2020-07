Aleix Parisé, nou presentador del 'Tu diràs'

Aleix Parisé serà el presentador del Tu diràs de RAC1 a partir de la pròxima temporada, en substitució de Roger Saperas, que s'ha fet càrrec del programa esportiu nocturn durant els últims quatre anys. Tots dos ho van anunciar durant l'edició d'aquest dimecres, en què Saperas va explicar que havia decidit deixar d'editar el programa perquè "necessitava conciliar millor" la vida professional i la familiar. "Prenc la decisió de deixar-ho perquè crec sincerament que és l'única que em permet fer el que realment vull: cuidar millor els meus sense descuidar el Tu diràs. No tinc cap dubte que era la millor decisió possible, per a mi, per a la meva família i per a la ràdio", va explicar el periodista. Saperas tancarà la seva etapa al capdavant del Tu diràs aquest diumenge, quan RAC1 donarà per acabada la temporada 2019-2020, però a partir del curs vinent seguirà formant part de l'equip del programa".

Parisé, que debutarà al capdavant de l'espai el 31 d'agost, serà el cinquè presentador del Tu diràs, que es va estrenar el setembre del 2004, quan Jordi Basté va arribar a RAC1. Quatre anys més tard, Basté va saltar als matins i li va agafar el relleu Joan Maria Pou, que s'hi va estar fins al 2011. Els cinc anys següents el programa va estar en mans de Dani Senabre, que se'n va anar el 2016 amb forts retrets cap a l'aleshores cap d'esports, Raül Llimós. El va substituir Roger Saperas, que s'ha fet càrrec del programa fins ara.

De moment, el nou presentador no ha donat gaires detalls sobre com serà la nova etapa del programa. "Quan una cosa funciona diuen que no s'ha de tocar gaire. Evidentment li donaré el meu segell de bogeria i la meva manera de fer ràdio, però poques coses tocarem", va dir Parisé, que fins ara conduïa el Primer toc. El periodista sabadellenc va arribar a RAC1 fa 12 anys, en els quals ha presentat també el Primer toc quan s'emetia a la tarda, s'ha fet càrrec de l'edició dels caps de setmana del Tu diràs i ha participat en les transmissions de futbol.

El relleu al capdavant del Tu diràs és l'únic canvi rellevant que es preveu a l'emissora del Grupo Godó de cara a la pròxima temporada. Al llarg de les últimes setmanes, RAC1 ha anunciat la renovació de la majoria dels seus presentadors, com Toni Clapés ( Versió RAC1), els Òscars ( La competència), Xavi Bundó ( Via lliure), Albert Om ( Islàndia), Agnès Marquès ( No ho sé), Marc Giró ( Vostè primer) i Joan Maria Pou ( El Barça juga a RAC1). Falta per confirmar, principalment, la continuïtat de Jordi Basté ( El món a RAC1) i d'Elisenda Camps ( Tot és possible), però en cap dels dos casos s'esperen novetats.