Antonio Orozco, a una concursant de 'La Voz': "No importa si és gallec, alacantí, valencià o català"

Una candidata a concursant de 'La Voz', Lydia Ruiz, va ser seleccionada per entrar al programa aquest dimarts a la nit després d'interpretar, en català, una versió de 'Boig per tu', de Sau. No era la primera vegada que algú cantava en català en aquest programa, però sí que va ser el primer cop que aquesta llengua es va poder sentir en l'actual edició del concurs, la primera que s'emet a Antena 3. I l'element lingüístic (i el rerefons de la situació política catalana) no va passar desapercebut entre els membres del jurat.

Durant tota la seva actuació, dos dels jutges, Pablo López i Antonio Orozco, van estar dubtant si la incorporaven o no al seu equip. A l'últim moment, Orozco va prémer el botó per fer girar la seva cadira i fitxar-la. Però, un cop acabada la cançó, qui primer va parlar va ser López, que, en català, li va dir: "Estic boig per tu, però del tot". I, ja en castellà, va afegir: "Que bonica és la música que no entén de tonteries, només de música".

Tot seguit, va prendre la paraula Orozco, barceloní igual que ella, que va assegurar: "La música, una vegada més, no entén de fronteres, i fa que tot el que ens sembla transcendent deixi de ser-ho. No importa si és gallec, alacantí, valencià o català: l'únic que importa és l'emoció".